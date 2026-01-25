Poco M8 series ra mắt với pin Silicon Carbon, giá từ 7,49 triệu đồng

Poco vừa chính thức giới thiệu dòng smartphone mới M8 series tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản M8 5G và M8 Pro 5G. Điểm nhấn của dòng sản phẩm này nằm ở công nghệ pin Silicon Carbon dung lượng lớn, màn hình độ sáng cao 3.200 nits và vi xử lý Snapdragon thế hệ mới.

Poco M8 Pro 5G

Phiên bản Pro được trang bị vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 (tiến trình 4nm), đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi Poco IceLoop. Máy sở hữu viên pin Silicon Carbon dung lượng 6.500mAh hỗ trợ sạc nhanh 100W.

Về hiển thị, thiết bị sử dụng tấm nền AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz và độ sáng đỉnh lên tới 3.200 nits. Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2. Đáng chú ý, máy đạt chuẩn độ bền cao với các chỉ số kháng nước và bụi gồm IP66, IP68, IP69 và IP69K.

Hệ thống camera sau bao gồm cảm biến chính 50MP (Light Fusion 800, chống rung OIS, quay 4K) và camera góc rộng 8MP. Camera selfie có độ phân giải 32MP.

Hình ảnh POCO M8 Pro 5G và các phụ kiện trong hộp.

Poco M8 5G

M8 5G sử dụng vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3, viên pin Silicon Carbon 5.520mAh và sạc nhanh 45W. Máy có màn hình AMOLED 6,77 inch, tần số quét 120Hz cùng độ sáng tối đa 3.200 nits tương tự bản Pro. Camera chính của máy có độ phân giải 50MP sử dụng cảm biến Light Fusion 400.

Poco M8 5G.

Poco M8 series gồm các phiên bản M8 5G: 7.490.000 đồng (8GB/256GB) và 8.690.000 đồng (8GB/512GB); M8 Pro 5G: 10.990.000 đồng (8GB/256GB) và 12.490.000 đồng (12GB/512GB).