Poco tung smartphone "Pro Max" có pin 8.500mAh, giá ngang iPhone 17e

Poco X8 Pro Max

Theo đó, đây là lần đầu tiên phiên bản Poco X Pro Max xuất hiện, đặt ra cấu trúc mới cho dòng sản phẩm X - chỉ gồm hai phiên bản Pro và Pro Max. X8 Pro series sở hữu những nâng cấp toàn diện với hiệu năng từ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s, dung lượng pin 8.500mAh và màn hình AMOLED 120Hz.

Sở hữu vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s chuẩn flagship sản xuất trên tiến trình 3nm, kết hợp GPU Immortalis-G925 cùng bộ nhớ LPDDR5X và chuẩn lưu trữ UFS 4.1 tốc độ cao, X8 Pro Max mang lại khả năng xử lý mạnh mẽ và phản hồi nhanh, từ chơi các tựa game đồ họa cao, vận hành đa nhiệm nhiều ứng dụng cho đến các tác vụ chuyên sâu đòi hỏi hiệu năng cao.

Để duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài, X8 Pro Max còn được trang bị hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop với diện tích buồng tản nhiệt lớn, giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả khi thiết bị hoạt động ở cường độ cao. Nhờ đó, trải nghiệm chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng được duy trì tốt hơn.

X8 Pro Max nổi bật với viên pin lên đến 8.500mAh - dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trong dòng X. Kết hợp với công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge 100W cùng khả năng sạc ngược 27W, thiết bị không chỉ đảm bảo thời lượng sử dụng bền bỉ trong suốt ngày dài mà còn rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng.

Khả năng hiển thị trên X8 Pro Max được nâng tầm với màn hình AMOLED kích thước 6,83-inches, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét lên đến 120Hz. Đặc biệt, độ sáng màn hình tối đa lên đến 3.500 nits giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh ngoài trời. Thiết bị còn hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision và công nghệ PWM dimming tần số 3.840Hz.

X8 Pro Max được trang bị camera chính 50MP sử dụng cảm biến Light Fusion 600 hỗ trợ chống rung quang học OIS. Hệ thống camera được hỗ trợ bởi các thuật toán xử lý hình ảnh tối ưu chất lượng. Thiết bị đạt hàng loạt chuẩn kháng bụi và nước IP66/IP68/IP69/IP69K, đồng thời được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i.

X8 Pro Max gồm 3 lựa chọn màu sắc trắng, đen và xanh dương, với các phiên bản bộ nhớ 12GB + 256GB và 12GB + 512GB, có giá bán lần lượt là 16,99 triệu đồng và 17,99 triệu đồng. Phân khúc giá này có nhiều đối thủ như iPhone 17e mới lên kệ hay Oppo Find X8,...

Poco X8 Pro

Poco X8 Pro được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 8500-Ultra sản xuất trên tiến trình 4nm, kết hợp với bộ nhớ LPDDR5X và chuẩn lưu trữ UFS 4.1. Bên cạnh đó, hệ thống tản nhiệt 3D Dual-layer giúp kiểm soát nhiệt độ và tối ưu hiệu suất xử lý tác vụ.

X8 Pro được trang bị viên pin dung lượng lớn 6.500mAh cùng công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge công suất 100W. Máy được trang bị màn hình AMOLED 6,59-inches, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Ngoài ra, các thông số hiển thị khác của X8 Pro tương đồng với X8 Pro Max.

Sản phẩm sở hữu camera chính 50MP sử dụng cảm biến hình ảnh Sony IMX882, kết hợp chống rung quang học OIS giúp cải thiện độ ổn định khi chụp ảnh và quay video. X8 Pro còn gây ấn tượng với thiết kế khung kim loại và kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i, đạt chuẩn kháng bụi, nước IP66/IP68/IP69/IP69K, sở hữu hệ thống loa stereo hỗ trợ Dolby Atmos.

X8 Pro gồm ba lựa chọn màu sắc đen, trắng và xanh bạc hà, với các phiên bản bộ nhớ 8GB + 256GB, 8GB + 512GB và 12GB + 512GB, có giá bán lần lượt là 10,99 triệu đồng, 11,99 triệu đồng và 12,99 triệu đồng. Đây là phân khúc giá cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều đối thủ, như Honor 400 hay Motorola Edge 70,...