Thủ tướng yêu cầu triệt phá website phim, nhạc, game lậu

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ngày 5/5 ký công điện theo ủy quyền của Thủ tướng về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công điện nêu thời gian qua công tác đấu tranh, xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ đã có chuyển biến, nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, tình trạng xâm phạm vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương, ảnh hưởng môi trường đầu tư, kinh doanh và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Để tạo chuyển biến mạnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đồng loạt ra quân, tập trung nguồn lực triển khai đợt cao điểm từ 7 đến 30/5 trên phạm vi toàn quốc, xử lý nghiêm vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành tập trung xác minh, điều tra, khởi tố các vụ án xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Đồng thời, công an phải triệt phá các website và tổ chức vận hành website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, đặc biệt là các trang cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo bộ đội biên phòng, cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và địa phương kiểm soát, ngăn chặn vi phạm từ biên giới, trên biển.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đẩy mạnh kiểm sát, truy tố, xét xử các vụ án sở hữu trí tuệ, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, trong đó tập trung một số vụ án điển hình để tăng tính răn đe.

Hệ thống Xôi Lạc TV bị công an triệt phá hồi tháng 3/2026. Ảnh: Công an cung cấp

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra việc chấp hành bản quyền phần mềm tại doanh nghiệp; bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng; xử lý hoặc chuyển xử lý các vụ vi phạm nghiêm trọng.

Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, vi phạm sở hữu công nghiệp.

Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan tăng kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu; chủ động tạm dừng thông quan khi có căn cứ hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu nâng số vụ phát hiện, xử lý và tạm dừng thông quan hàng hóa vi phạm tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Bộ Ngoại giao phối hợp các bộ, ngành cung cấp thông tin về kết quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam cho các đối tác quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Chính phủ hằng tuần hoặc khi được yêu cầu; báo cáo tổng kết toàn đợt đến ngày 30/5 vào ngày 31/5.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì cung cấp ý kiến chuyên môn, kết luận giám định phục vụ xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả điều phối liên ngành, kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vụ việc trọng điểm, phức tạp.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Bí thư tỉnh, thành ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập tổ công tác liên ngành do Chủ tịch làm tổ trưởng, huy động các lực lượng phối hợp xử lý hiệu quả vi phạm trên địa bàn.

Sau ngày 30/5, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá và duy trì các giải pháp theo hướng thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.