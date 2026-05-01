Xiaomi 17T Pro xuất hiện trên Geekbench: "Flagship killer" mới với pin 7.000 mAh, RAM 12GB

Xiaomi 17T Pro vừa được phát hiện trên nền tảng đo hiệu năng Geekbench, mở ra nhiều thông tin thú vị về mẫu smartphone kế nhiệm của Xiaomi 15T Pro. Model này có số hiệu 2602EPTC0G (bản toàn cầu) và được trang bị chip MediaTek Dimensity 9500, kết hợp với 12GB RAM. Đây là SoC cao cấp nhất của MediaTek, được sản xuất trên tiến trình 3nm với kiến trúc toàn lõi lớn, bao gồm một nhân hiệu năng cao 4.21GHz, ba nhân hiệu năng cao bổ sung và bốn nhân tiết kiệm điện.

Ngoài ra, Xiaomi 17T Pro còn sở hữu GPU ARM Mali-G1 Ultra thế hệ mới cùng NPU được nâng cấp mạnh mẽ. Nếu được tối ưu tốt, mẫu flagship này có khả năng trở thành một trong những smartphone hiệu năng mạnh nhất trong phân khúc, đặc biệt dành cho người dùng yêu thích gaming và đa nhiệm nặng.

Về khả năng trí tuệ nhân tạo (AI), kết quả từ Geekbench cho thấy máy đạt 974 điểm ở bài test độ chính xác đơn, 1,171 điểm ở bán phần và 1,334 điểm ở lượng tử hóa. Mặc dù các chỉ số benchmark không hoàn toàn phản ánh trải nghiệm thực tế, nhưng chúng cho thấy thiết bị có khả năng xử lý tốt các tác vụ AI trên thiết bị.

Trong bối cảnh AI đang trở thành xu hướng chủ đạo trên smartphone cao cấp, việc Xiaomi tích hợp thêm nhiều tính năng AI thực tiễn sẽ là một lợi thế đáng kể cho người dùng. So với thế hệ trước là Xiaomi 15T Pro, năm nay, hướng nâng cấp dường như chuyển dịch từ hiệu năng thuần túy sang tối ưu thời lượng pin và hiệu quả tổng thể. Theo các rò rỉ, Xiaomi 17T Pro có thể sở hữu viên pin lên tới 7,000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W, một bước nhảy lớn so với mức 5,500mAh trên thế hệ tiền nhiệm.