Loạt "ông lớn" kiếm tiền "khủng" nhờ... làm game và bán đồ công nghệ

Gần đây nhất, VNG công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.785 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) tăng mạnh 154% so với cùng kỳ, đạt 470 tỷ đồng; trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng, tiếp nối đà phục hồi nhờ doanh thu tăng trưởng trên 2 chữ số của nhiều mảng kinh doanh chủ lực.

Games & Entertainment tiếp tục là mảng đóng góp doanh thu lớn nhất của tập đoàn này, với doanh thu tăng 38% so với cùng kỳ lên 1.938 tỷ đồng, được thúc đẩy bởi mức tăng 48% của tổng booking, đạt 2.461 tỷ đồng. Số lượng người dùng hoạt động theo quý (QAU) đạt 60,7 triệu, tăng 2% so với cùng kỳ. Booking quốc tế đạt 417 tỷ đồng, chiếm 17% tổng gross booking trong kỳ.

Zalo & AI cũng ghi nhận doanh thu tăng 43% so với cùng kỳ lên 506 tỷ đồng. Trên nền tỷ lệ người dùng toàn quốc đạt 81%, năng lực thương mại hóa đang tăng tốc với sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm giải pháp dành cho doanh nghiệp Zalo Business Solutions. Kiki Info hiện nằm trong top 10 nền tảng AI được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi toàn cầu như ChatGPT và Gemini.

Zalopay là điểm sáng nổi bật nhất trong quý khi doanh thu tăng tới 117% lên 216 tỷ đồng. Số lượng người dùng hoạt động cũng tăng song hành 33%, trong khi tổng giá trị thanh toán (TPV) tăng tới 84% so với cùng kỳ 2025. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ tài chính tăng mạnh 507%.

Trước đó, Digiworld được biết đến là công ty phân phối hàng chục thương hiệu điện thoại, điện tử cũng đã phát hành báo cáo tài chính năm 2025. Họ ghi nhận doanh thu kỷ lục khi lần đầu vượt 1 tỷ USD, cụ thể là đạt hơn 27.240 tỷ đồng và lãi sau thuế 555 tỷ đồng. Báo cáo này cũng ghi nhận nhiều chỉ tiêu tài chính khác tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ.

Đặc biệt, doanh số máy tính xách tay và máy tính bảng của họ tăng đến 76%, đạt hơn 2.000 tỷ đồng nhờ nhu cầu nâng cấp các dòng máy tính tích hợp AI và giá bán trung bình cải thiện do giá RAM tăng vọt. Đối với mảng điện thoại di động, công ty cũng ghi nhận doanh số khởi sắc bởi đợt ra mắt iPhone 17 và sự trở lại của thương hiệu Motorola. Thiết bị văn phòng và gia dụng cũng tăng khoảng gấp rưỡi so với cùng kỳ, lần lượt đạt 1.910 tỷ đồng và 567 tỷ đồng.

Với Điện Máy Xanh, khép lại năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 107.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.100 tỷ đồng. Các số liệu này là hợp nhất và được điều chỉnh trên cơ sở so sánh tương đương, loại trừ ảnh hưởng của An Khang và AvaKids, đồng thời hợp nhất mảng Thợ Điện Máy Xanh vào kết quả của họ trong năm 2025.

Trong tầm nhìn 5 năm tiếp theo (2026 - 2030), họ dự phóng doanh thu sẽ đạt mức 182.000 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng kép 11%/năm. Đáng chú ý, nhờ sự đóng góp của các mảng dịch vụ có biên lợi nhuận vượt trội, lợi nhuận ròng được dự báo tăng trưởng tốc độ 16%/năm, tiến tới mục tiêu nhân đôi lợi nhuận lên 13.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Thậm chí, họ còn lên kế hoạch IPO dự kiến vào năm 2026. Thương vụ IPO này diễn ra trong bối cảnh tập đoàn mẹ - Thế Giới Di Động (MWG) đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc với ba nhánh kinh doanh chuyên biệt gồm Điện Máy Xanh (DMX), Bách Hóa Xanh (BHX) và các chuỗi bán lẻ khác (An Khang, AvaKids).

Trong đó, Điện Máy Xanh được định vị là hệ sinh thái bán lẻ điện thoại - điện máy, bao gồm các chuỗi bán lẻ cốt lõi (Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone) và các nhánh tăng trưởng mới là dịch vụ Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh EraBlue tại Indonesia. Việc phân tách này được xem là cần thiết để họ sở hữu một đội ngũ điều hành chuyên trách, vận hành minh bạch và sẵn sàng cho việc niêm yết độc lập.

Hay với một "ông lớn" khác là FPT, báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy, doanh thu của họ giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái, còn gần 12.500 tỷ đồng, do không còn cộng gộp doanh số từ FPT Telecom. Tuy nhiên, nếu không tính mảng viễn thông ở cùng kỳ năm ngoái, nguồn thu năm nay đã cải thiện gần 9%.

Trong đó, khối công nghệ thông tin vẫn là mảng kinh doanh chủ lực của công ty này, đóng góp 87% vào doanh thu của tập đoàn, tương đương 10.842 tỷ đồng, tăng 11%. Trong khi đó, doanh số mảng giáo dục giảm 4% còn 1.638 tỷ đồng.

Những con số tăng trưởng từ nhiều doanh nghiệp lớn cho thấy bức tranh công nghệ - bán lẻ tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét, với động lực đến từ AI, thanh toán số và nhu cầu nâng cấp thiết bị. Không chỉ cải thiện về doanh thu, các doanh nghiệp còn thể hiện tham vọng dài hạn thông qua mở rộng hệ sinh thái và kế hoạch IPO.