Có gì đáng mong chờ ở sự kiện GameVerse 2026 sắp diễn ra ở TP.HCM?

Vietnam GameVerse 2026 - Ngày hội Game Việt Nam chuẩn bị diễn ra, hứa hẹn tiếp tục trở thành sự kiện lớn nhất của ngành game trong nước với quy mô mở rộng và nhiều hoạt động mới. Năm nay, chương trình diễn ra trong hai ngày 8 - 9/5/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, đánh dấu mùa tổ chức thứ tư liên tiếp và là điểm kết của chuỗi hoạt động kéo dài nhiều tháng trước đó.

Đông đảo bạn trẻ tham gia GameVerse cách đây một năm.

Vietnam GameVerse không chỉ đơn thuần là một lễ hội giải trí, mà còn là nền tảng kết nối toàn diện của hệ sinh thái game Việt. Sự kiện năm nay mang chủ đề “Cùng nhau vươn ra biển lớn - Do local, go global”, phản ánh định hướng đưa ngành game trong nước từng bước hội nhập thị trường quốc tế.

Chuỗi hoạt động của Vietnam GameVerse 2026 thực tế đã được khởi động từ tháng 2 và kéo dài đến tháng 5, bao gồm nhiều nội dung trải dài từ chuyên môn đến cộng đồng. Bốn điểm nhấn chính tiếp tục được duy trì gồm: Giải thưởng Game Việt Nam (Vietnam Game Awards), diễn đàn ngành, hoạt động kết nối đầu tư và chuỗi sự kiện giải trí - eSports.

Trong đó, Vietnam Game Awards 2026 vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng. Hệ thống giải thưởng năm nay dự kiến gồm 21 hạng mục, chia thành nhiều nhóm, nhằm vinh danh các sản phẩm, nhà phát triển, cộng đồng và cá nhân có đóng góp nổi bật. Kết quả được quyết định dựa trên sự kết hợp giữa bình chọn của người chơi và đánh giá từ hội đồng chuyên môn.

Không dừng lại ở các hoạt động vinh danh, Vietnam GameVerse 2026 tiếp tục mở rộng các nội dung mang tính chuyên sâu. Diễn đàn Game Việt Nam và các phiên thảo luận (Game Talks) được tổ chức nhằm tạo không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế. Những vấn đề như phát triển bền vững, xuất khẩu sản phẩm game hay xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đều được đưa vào chương trình nghị sự.

Song song với đó, hoạt động kết nối đầu tư cũng được đẩy mạnh thông qua cuộc thi GameHub. Đây là sân chơi dành cho các studio và nhà phát triển trẻ, giúp họ tiếp cận nhà đầu tư, nhà phát hành cũng như cơ hội thương mại hóa sản phẩm.

Về khía cạnh cộng đồng, ngày hội tại SECC vẫn là phần được mong chờ nhất. Không gian triển lãm game được mở rộng, quy tụ nhiều nhà phát hành trong và ngoài nước cùng hàng loạt trải nghiệm trực tiếp. Các giải đấu eSports, hoạt động cosplay, giao lưu cùng game thủ và biểu diễn âm nhạc hứa hẹn góp phần tạo nên không khí sôi động, hướng đến đông đảo người tham dự ở nhiều độ tuổi.

Một điểm mới đáng chú ý của mùa 2026 còn ở việc áp dụng hình thức bán vé thay vì miễn phí như trước. Vé điện tử được phát hành với mức giá phổ thông, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và trải nghiệm tổng thể cho người tham dự. Ban tổ chức kỳ vọng thay đổi này sẽ giúp sàng lọc đối tượng, hướng đến cộng đồng game thủ thực sự quan tâm và gắn bó với ngành.

Với quy mô ngày càng lớn, Vietnam GameVerse 2026 được kỳ vọng thu hút khoảng 60.000 lượt người tham dự.