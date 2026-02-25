POCO X8 Pro Iron Man Edition lộ diện với thiết kế siêu anh hùng, cấu hình “khủng”

Chỉ vài ngày sau khi hình ảnh render của POCO X8 Pro và phiên bản Pro Max bị rò rỉ, một phiên bản đặc biệt mang tên POCO X8 Pro Iron Man Edition đã chính thức lộ diện, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ.

Với thiết kế độc đáo, POCO X8 Pro Iron Man Edition nổi bật với tông màu xám trầm làm chủ đạo, kết hợp các chi tiết màu vàng tinh tế quanh khung viền và mặt lưng. Điểm nhấn ấn tượng nhất là hình ảnh Iron Man đang bay ở trung tâm, tạo nên sự nhận diện mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế này được đánh giá là phối màu an toàn nhưng hiệu quả, vừa không quá phô trương, vừa thể hiện tinh thần công nghệ và siêu anh hùng đặc trưng của Marvel.

Thông tin về phiên bản Iron Man Edition lần đầu tiên được hé lộ qua một danh sách chứng nhận vào cuối tháng 1, xác nhận sự tồn tại của sản phẩm. Tuy nhiên, về phần cứng, phiên bản này gần như giữ nguyên so với POCO X8 Pro.

Dự kiến, POCO X8 Pro Iron Man Edition sẽ được trang bị màn hình AMOLED kích thước từ 6.59 inch đến 6.67 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K sắc nét, tần số quét 120Hz hoặc 144Hz và công nghệ HDR. Nếu thông số này chính xác, trải nghiệm hiển thị của điện thoại này sẽ thuộc nhóm rất tốt trong phân khúc.

Về hiệu năng, thiết bị có thể sử dụng chip MediaTek Dimensity 8500 Ultra kết hợp với GPU Mali-G720. Các tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB LPDDR5X cùng bộ nhớ UFS 4.0 tối đa 512GB hứa hẹn mang đến khả năng xử lý mạnh mẽ và đa nhiệm mượt mà.

Hệ thống camera dự kiến gồm cảm biến chính 50MP hỗ trợ OIS và ống kính siêu rộng 8MP, trong khi camera trước có độ phân giải từ 20-32MP. Với cấu hình này, POCO X8 Pro Iron Man Edition sẽ đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và chơi game.

Ngoài ra, phiên bản này được cho là sở hữu viên pin dung lượng từ 6,500mAh đến 7,560mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W. Máy nhiều khả năng chạy Android 15 hoặc 16 với giao diện HyperOS, cùng với các kết nối như 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC và hồng ngoại. Các tính năng bổ sung như loa stereo, cảm biến vân tay trong màn hình và mở khóa khuôn mặt AI cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện.

Với những đặc điểm nổi bật này, POCO X8 Pro Iron Man Edition hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho các fan của Marvel, không chỉ bởi cấu hình mà còn bởi giá trị sưu tầm và cá tính thiết kế độc đáo.