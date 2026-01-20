Sự khác biệt giữa Xiaomi, Redmi và POCO không phải ai cũng biết

Mỗi thương hiệu của Xiaomi đều có sứ mệnh riêng nhằm tạo nên sự khác biệt cho từng sản phẩm mà công ty Trung Quốc muốn thể hiện và nhắm đến đối tượng khách hàng khác nhau. Liệu mọi người có hiểu rõ ý nghĩa phía sau các thương hiệu này?

Xiaomi: Hướng đến đối tượng cao cấp hơn

Thương hiệu Xiaomi nổi bật với các sản phẩm smartphone cao cấp, được trang bị công nghệ và tính năng tiên tiến nhất. Một ví dụ điển hình là Xiaomi 15 Ultra đi kèm chip xử lý Qualcomm và sự hợp tác với Leica trong lĩnh vực camera.

Các thiết bị Xiaomi thường được cập nhật phiên bản HyperOS mới nhất và nằm trong số những sản phẩm đầu tiên nhận bản cập nhật phần mềm nhờ vào chính sách cập nhật hào phóng của hãng. Ngay cả khi có giá thành phải chăng, dòng sản phẩm T (như Xiaomi 15T) vẫn được trang bị công nghệ hiện đại và tính năng hàng đầu. Mục tiêu chính của Xiaomi là cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm cao cấp như iPhone của Apple và Galaxy S của Samsung.

Redmi: Tỷ lệ chất lượng và giá thành

Thương hiệu Redmi có hai sứ mệnh chính: cung cấp smartphone với tỷ lệ giá/chất lượng tốt nhất, cùng mức giá cả phải chăng. Dòng sản phẩm Redmi Note 15 mới là minh chứng cho triết lý này khi kết hợp thông số kỹ thuật tiên tiến với mức giá hợp lý. Chẳng hạn, Redmi Note 15 Pro+ trang bị pin 6.500 mAh, sạc nhanh 100W, thiết kế cao cấp và đạt chứng nhận IP68 và IP69K.

Để giữ giá thành hợp lý, sản phẩm thương hiệu Redmi đã cắt giảm một số tính năng camera và sử dụng chip xử lý Qualcomm đời cũ hơn. Thương hiệu này cũng bao gồm các dòng điện thoại giá rẻ hơn như A và C, phù hợp với mọi ngân sách của người dùng.

POCO: Trọng tâm hiệu suất

Đối với thương hiệu POCO, Xiaomi hướng đến việc cung cấp hiệu suất mạnh mẽ với mức giá dưới dưới 25 triệu đồng. Nhiều sản phẩm của POCO được biết đến với danh hiệu “flagship killer” nhờ vào việc trang bị chip xử lý hàng đầu. Chẳng hạn, POCO F8 Ultra mới ra mắt sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM lên đến 16 GB và hệ điều hành Android 16, mang lại khả năng xử lý mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực chơi game.

Ngoài ra, POCO M8 Pro cũng mới được giới thiệu trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc thưởng thức nội dung đa phương tiện với màn hình sáng tối đa 3.200 nits và độ phân giải 2772 x 1280 pixel, cùng thỏi pin dung lượng 6.500 mAh. Tuy nhiên, sản phẩm này sử dụng chip Qualcomm đời cũ hơn và chạy Android 15.

Cần lưu ý rằng những khác biệt nêu trên chủ yếu áp dụng cho chiến lược của các thương hiệu tại thị trường Châu Âu. Một số thiết bị được ra mắt dưới thương hiệu Redmi tại Trung Quốc nhưng lại được bán tại Châu Âu với tên gọi POCO nhằm phản ánh sứ mệnh thương mại khác nhau mà hai thương hiệu này đảm nhận.