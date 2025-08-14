Top smartphone siêu bền, nồi đồng cối đá nhất năm 2025

Những chiếc điện thoại thông minh phổ thông tốt nhất như Apple iPhone, Samsung Galaxy và Google Pixel đều sở hữu màn hình sắc nét, hiệu năng mạnh mẽ và camera đa năng. Chúng được xếp hạng IP về khả năng chống bụi và nước nhưng hầu hết sẽ không phù hợp cho những người thích phiêu lưu.

Nếu thích đi bộ đường dài hoặc cắm trại, bạn nên cân nhắc mua một trong những chiếc điện thoại bền bỉ dưới đây. Chúng được thiết kế để chịu được các yếu tố khắc nghiệt.

Oukitel WP39 Pro - Điện thoại siêu bền tốt nhất

Oukitel WP39 Pro là một trong số ít điện thoại bền bỉ trong danh sách này được ra mắt vào năm 2025. Máy sở hữu bộ vi xử lý được nâng cấp, dung lượng lưu trữ lớn hơn, màn hình sắc nét hơn và camera tốt.

Chiếc điện thoại Oukitel này mang đến sự cân bằng tốt giữa kiểu dáng chắc chắn và các tính năng. Máy nặng 368 gram nhưng so với các điện thoại bền bỉ khác vẫn còn khá nhẹ. Pin 11.000mAh có thể dùng trong nhiều ngày và khả năng sạc 33W giúp rút ngắn thời gian chờ đợi.

Oukitel WP39 Pro.

Bên cạnh thiết kế mỏng nhẹ, pin dung lượng lớn và hiệu năng tốt, Oukitel WP39 Pro còn sở hữu màn hình lớn và sắc nét với độ phân giải 2.4K. Không giống như hầu hết các điện thoại bền bỉ khác, màn hình này có độ tương phản và độ sống động khá tốt.

Ngoài ra, máy còn được trang bị ba camera và camera selfie 32MP. Thiết bị cũng được xếp hạng IP68 và IP69 về khả năng chống bụi và nước cũng như chứng nhận MIL-STD-810H về khả năng chống va đập và rơi rớt.

Doogee V Max Pro - Hiệu năng tốt nhất

Doogee là một trong những lựa chọn phổ biến nhất cho một chiếc điện thoại bền bỉ. Và chiếc Doogee V Max Pro mới cung cấp mọi thứ người dùng mong muốn ở một chiếc điện thoại thông minh siêu bền cùng thời lượng pin ấn tượng - lên đến cả tuần. Máy cũng được trang bị sạc nhanh 33W, cho phép người dùng nhanh chóng sạc đầy pin trước khi đi công tác xa hoặc cắm trại cuối tuần.

Doogee V Max Pro.

Chưa hết, Doogee V Max Pro được trang bị đầy đủ các tính năng như bộ nhớ trong 512GB - có thể mở rộng lên đến 2TB với khe cắm thẻ nhớ microSDXC. Qua thử nghiệm, điện thoại cung cấp thời lượng pin lên tới 1.500 giờ cũng như độ bền tuyệt đối của khung máy, có khả năng chịu được va đập, rơi rớt và thậm chí cả nước bắn vào.

Samsung Galaxy XCover 7 Pro - Điện thoại bền bỉ tốt nhất từ một thương hiệu phổ thông

Samsung Galaxy XCover 7 Pro là chiếc điện thoại bền bỉ gần nhất với một chiếc điện thoại thông minh thông thường. Đến từ Samsung, đây là chiếc điện thoại bền bỉ sở hữu giao diện người dùng tốt nhất trên thị trường nhờ One UI 6.

Samsung Galaxy XCover 7 Pro.

Samsung Galaxy XCover 7 Pro mang lại cảm giác cầm nắm giống như điện thoại thông thường, không hề thô cứng. Sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn MIL-STD-810H nhưng nhờ thiết kế mỏng nhẹ, máy vẫn không quá cồng kềnh.

Cat S75 - Thiết kế đẹp nhất

Cat S75.

CAT S75 sở hữu camera chính 50MP cùng ống kính góc rộng 8MP và ống kính macro 2MP, có chế độ chụp dưới nước, rất phù hợp cho cả chụp ảnh thiên nhiên và chụp ảnh công nghiệp. Máy có bộ nhớ trong 128GB, có thể mở rộng bằng khe cắm thẻ nhớ microSD đồng thời cũng có chức năng như một khe cắm SIM thứ hai để gọi quốc tế.