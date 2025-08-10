Honor Play 10C ra mắt: Pin 6.000 mAh, màn 120Hz, giá từ 2,3 triệu đồng

Honor vừa gây bất ngờ khi âm thầm ra mắt mẫu điện thoại Play 10C với cấu hình ấn tượng và mức giá phải chăng.

Honor Play 10C ra mắt.

Cụ thể, Honor Play 10C sở hữu màn hình LCD 6.61 inch, độ phân giải 1,604 x 720 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 1.010 nits, mang lại chất lượng hiển thị ấn tượng. Bên trong, thiết bị được trang bị chip MediaTek Dimensity 6300, kết hợp với các tùy chọn RAM 4GB, 6GB hoặc 8GB, cùng bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB để người dùng thoải mái lưu trữ dữ liệu.

Về khả năng chụp ảnh, Honor Play 10C được trang bị camera sau 13MP với khẩu độ f/1.8, trong khi camera trước có độ phân giải 5MP với khẩu độ f/2.2, phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie và video call. Điểm nổi bật của điện thoại này là viên pin 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 15W, đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong 2 ngày.

Điện thoại có màn hình 120Hz chất lượng.

Honor Play 10C đạt tiêu chuẩn IP64 về khả năng chống bụi và nước, có kích thước 163.95 x 75.6 x 8.39 mm và trọng lượng 197g. Mẫu điện thoại này có giá khởi điểm 649 Nhân dân tệ (khoảng 2,3 triệu đồng) cho phiên bản 4GB/128GB, trong khi phiên bản 6GB/128GB có giá 699 Nhân dân tệ (khoảng 2,5 triệu đồng) và model 8GB/256GB có giá 899 Nhân dân tệ (khoảng 3,3 triệu đồng). Sản phẩm có sẵn các màu xanh, trắng và đen, chạy trên hệ điều hành Android 15 với giao diện MagicOS 9.0 của Honor.