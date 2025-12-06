Cô gái gây bão vì sống ảo đến mức dùng điện thoại khi bơi

Đoạn phim được chia sẻ bởi trang meme nổi tiếng Brown Cardigan trên Instagram ghi lại cảnh một người phụ nữ đang bơi trong làn nước trong khi liên tục lướt điện thoại.

Hình ảnh cắt từ video ghi lại cảnh bể bơi Bondi Icebergs ở Úc.

Ban đầu, không có gì bất thường khi nhiều người đang bơi dưới ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, khi camera phóng to, người xem nhận thấy rằng người phụ nữ này không sử dụng tay để bơi như thông thường, mà lại giơ điện thoại lên cao, dường như đang quay phim hoặc chụp ảnh trong khi đạp nước bằng chân.

Để thêm phần “gây cấn”, Brown Cardigan đã chú thích video với lời bình đầy hài hước: “Thật tuyệt khi thấy mọi người sống trong hiện tại, tận dụng tối đa thời gian sử dụng màn hình”.

Không bất ngờ khi đoạn video ngay lập tức gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Một người bình luận: “Đây có thể là điều phản địa đàng nhất mà tôi từng thấy”, trong khi một người khác cho rằng hành động này thật “điên rồ”.

Nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại về thói quen sử dụng điện thoại của người dân Úc. Một nghiên cứu gần đây của Amazon Kindle cho thấy một phần tư người Úc nhận được thông báo từ thiết bị của họ cho đến tận 10:42 tối, dẫn đến tình trạng phân tâm và khó tập trung.

Nhân vật gây sự chú ý nhất trong video.

Tiến sĩ Mark Williams, một nhà khoa học thần kinh, cho biết: “Mỗi khi nhận được thông báo, não bộ của chúng ta coi đó là điều cần chú ý ngay lập tức, làm giảm khả năng tập trung”.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 78% người Úc kiểm tra thiết bị của họ mỗi giờ, với một số người thậm chí làm điều này tới 50 lần trong 60 phút. Tiến sĩ Williams cảnh báo rằng việc này có thể dẫn đến hành vi kiểm tra điện thoại liên tục, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả và năng suất làm việc.

Đoạn video tại Bondi Icebergs không chỉ là một khoảnh khắc thú vị mà còn là một lời nhắc nhở về thói quen sử dụng điện thoại trong cuộc sống hàng ngày.