vivo S60 xác nhận sẽ có vân tay mở khóa trong 0.1 giây, pin 7.200 mAh và sạc 90W

Thương hiệu vivo đang chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng sản phẩm vivo S60 vào cuối tháng này. Theo các nguồn tin, thế hệ mới sẽ bao gồm hai phiên bản: vivo S60 và vivo S60e. Biến thể S60 Pro Mini, từng được đồn đoán, vẫn chưa có thông tin xác nhận.

Trước thềm sự kiện, vivo đã bắt đầu phát hành các hình ảnh quảng bá chính thức, tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng về cấu hình phần cứng của sản phẩm. Ông Han Boxiao, Giám đốc sản phẩm của vivo, đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên xác nhận thiết kế và thông số kỹ thuật của thiết bị.

vivo S60 sẽ sở hữu màn hình phẳng hiện đại, cùng với công nghệ cảm biến vân tay siêu âm ẩn dưới màn hình, được trang bị đồng đều trên toàn bộ dải sản phẩm. Theo công bố từ nhà sản xuất, cảm biến này có tốc độ mở khóa ấn tượng chỉ trong 0.1 giây, và quá trình đăng ký dấu vân tay mới chỉ mất 1 giây.

Điểm nổi bật nhất của vivo S60 là viên pin dung lượng lớn lên tới 7.200 mAh, đi kèm khả năng hỗ trợ sạc nhanh 90W. Thiết bị cũng được trang bị hệ thống loa kép stereo, động cơ rung tuyến tính trục X, cổng hồng ngoại điều khiển từ xa và đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68/IP69.

Các hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội Trung Quốc còn cho thấy thiết kế mặt lưng với cụm ba camera, trong đó có khả năng xuất hiện của ống kính tele tiềm vọng sử dụng cảm biến Sony IMX8 series. Về mặt hiển thị và hiệu năng, vivo S60 sẽ được trang bị tấm nền OLED kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.5K sắc nét, cùng vi xử lý Snapdragon 8s Gen 3. Ngoài ra, chiếc điện thoại này được đồn đoán sẽ hỗ trợ hệ sinh thái phụ kiện từ tính tiện lợi và có nhiều tùy chọn màu sắc bắt mắt, bao gồm cả phiên bản màu hồng trẻ trung.