Caviar ra mắt bộ sưu tập smartphone mạ vàng tôn vinh Messi và Ronaldo

Caviar, thương hiệu nổi tiếng chuyên tùy chỉnh các mẫu smartphone bằng kim loại và vật liệu quý, vừa ra mắt bộ sưu tập mới mang tên "Legends". Sự kiện này diễn ra đúng vào thời điểm kết thúc World Cup FIFA 2026, và bộ sưu tập bao gồm các phiên bản tùy chỉnh của Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra sắp ra mắt cùng với iPhone 17 Pro, mẫu điện thoại cao cấp hiện tại của Apple.

Bộ sưu tập tập trung vào hai cầu thủ bóng đá huyền thoại: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Các thiết kế đã thay thế các thành phần thủy tinh và kim loại tiêu chuẩn bằng men và vàng. Phiên bản dành cho Messi sử dụng khuôn mẫu của Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra chưa được phát hành, với mặt lưng được trang trí bằng chân dung của danh thủ, số áo 10 và các biểu tượng quốc gia Argentina.

Kỹ thuật tráng men cloisonne được sử dụng để kết hợp màu trắng và xanh nhạt của đội tuyển Argentina, trong khi khung điện thoại và viền tác phẩm nghệ thuật được mạ vàng 24 karat. Giá khởi điểm cho phiên bản này là 13.130 USD (khoảng 345 triệu đồng) cho bản 256GB.

Trong khi đó, phiên bản dành cho Ronaldo dựa trên mẫu iPhone 17 Pro và Pro Max. Thiết kế này cũng sử dụng kỹ thuật tráng men cloisonne, nhưng với màu đỏ và xanh lá cây của đội tuyển Bồ Đào Nha. Mặt sau của điện thoại có hình chân dung Ronaldo, số 7 và quốc huy Bồ Đào Nha trên nền hình học.

Sản phẩm này cũng được mạ vàng 24 karat trên khung và các chi tiết thiết kế, với giá khởi điểm 11.410 USD (khoảng 300 triệu đồng) cho phiên bản iPhone 17 Pro 256GB.

Caviar sản xuất giới hạn 19 chiếc cho mỗi mẫu thiết kế, và mỗi điện thoại được đóng gói riêng, kèm theo một chìa khóa mạ vàng và một đồng xu mang thương hiệu. Công ty cũng thông báo về một phiên bản iPhone Ultra đặc biệt có sự góp mặt của Erling Haaland, dự kiến sẽ hoàn thiện sau sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple vào tháng 9.

Thông báo này trùng với thời điểm kết thúc World Cup 2026, giải đấu được dự đoán là lần cuối cùng cả Messi và Ronaldo tham dự. Mặc dù iPhone 17 Pro đã có mặt trên thị trường từ năm ngoái, Galaxy Z Fold 8 Ultra dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 22 tháng 7 tới, khiến phiên bản của Samsung trở thành sản phẩm có thể đặt trước sớm.