Honor Power 3 lộ diện với pin khủng 12.000 mAh, chip Dimensity 8600

Theo Gizmochina, Honor đang phát triển một số mẫu điện thoại mới dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Dự kiến, thương hiệu này sẽ ra mắt dòng sản phẩm Magic 9 vào tháng 10 năm nay, tiếp theo là dòng Win 2, tập trung vào hiệu năng, vào cuối năm. Đặc biệt, Honor cũng đang phát triển Honor Power 3, phiên bản kế nhiệm của Honor Power 2, chiếc điện thoại đã được giới thiệu với viên pin 10.080 mAh hồi đầu năm.

Dựa vào thời điểm Honor Power 2 được công bố vào tháng 1/2026, Power 3 có khả năng sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Trước thời điểm ra mắt dự kiến, chuyên gia rò rỉ thông tin Digital Chat Station đã tiết lộ một số thông số kỹ thuật chính của Power 3.

Theo thông tin này, Honor Power 3 có thể được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 8600 thế hệ tiếp theo, nhắm đến phân khúc tầm trung với trọng tâm mạnh mẽ vào thời lượng pin và hiệu năng.

Nguồn tin cho biết, nguyên mẫu kỹ thuật ban đầu của Power 3 hiện có màn hình phẳng LTPS 6,8 inch với độ phân giải 1.5K và kính 2.5D. Một trong những điểm nổi bật nhất của sản phẩm này là dung lượng pin, dự kiến sẽ vượt quá 10.000 mAh, với mục tiêu của Honor là đạt dung lượng pin từ 11.000 mAh đến 12.000 mAh.

Ngoài Honor Power 3, vi xử lý Dimensity 8600 cũng sẽ được trang bị trên các điện thoại của Vivo, Oppo và các thương hiệu con của họ. Chipset này dự kiến sẽ xuất hiện trên các thiết bị như Redmi Turbo 6 và Poco X9 Pro.