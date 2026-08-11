Đây mới là lý do tìm kiếm về Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tăng vọt hôm nay

Hàng loạt khoảnh khắc cũ của Nguyễn Thúc Thùy Tiên được chia sẻ

Các chỉ số đo lường xu hướng trên mạng xã hội ghi nhận từ khóa "Nguyễn Thúc Thùy Tiên" liên tục lên top tìm kiếm. Hàng loạt khoảnh khắc trong quá khứ của cô, từ hình ảnh đời thường, những chuyến du lịch cho đến loạt video thời còn hoạt động sôi nổi trong giới giải trí, liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ lại và thu hút lượng tương tác đáng kể.

Lượt tìm kiếm từ khóa Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ tăng vọt trên mạng xã hội.

Hàng loạt khoảnh khắc trước đây của Thùy Tiên được netizen chia sẻ.

Động thái này được cho là bắt nguồn từ việc ngày 12/8 chính là sinh nhật lần thứ 28 của Thùy Tiên. Việc bước sang tuổi mới khiến một bộ phận dư luận chủ động tìm kiếm lại những hình ảnh cũ như một cách gợi nhớ về một tên tuổi từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, những hình ảnh và video này đều do các tài khoản mạng xã hội đăng tải lại, không xuất phát từ tài khoản chính thức của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Ngày 12/8 chính là sinh nhật lần thứ 28 của Thùy Tiên. (Ảnh: Miss Grand International 2021)

Các trang mạng xã hội chính thức của Nguyễn Thúc Thùy Tiên hiện vẫn bị khóa và không ghi nhận nội dung cập nhật mới. Cùng với việc các nền tảng truyền thông của Thùy Tiên đóng băng, phía gia đình cô cũng kín tiếng và vắng bóng trên mạng xã hội trong thời gian dài.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, Thùy Tiên đã nhờ gia đình khắc phục hậu quả. Theo nội dung được công bố, cô đề nghị bố ruột nộp số tiền 3,2 tỷ đồng liên quan đến vụ án.

Tại phiên xét xử ngày 19/11/2025, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Thị Thái Hằng, còn được biết đến với tên Hằng Du Mục; Phạm Quang Linh, tức Quang Linh Vlogs; và Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng mức án 2 năm tù về tội “Lừa dối khách hàng”.

Ngoài hình phạt tù, mỗi bị cáo còn phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng. Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết cô không gửi đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm.