Ra mắt điện thoại siêu bền pin 17.600 mAh, tích hợp máy chiếu 2K

Nhà sản xuất điện thoại thông minh siêu bền đến từ Trung Quốc, 8849, vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại Tank 5 trên thị trường toàn cầu. Điểm nổi bật của Tank 5 là máy chiếu DLP 2K tích hợp, với tính năng tự động lấy nét bằng laser và hiệu chỉnh méo hình, mang lại độ sáng 220 lumen và độ phân giải 2048 x 1080 pixel.

Tank 5 được trang bị chipset MediaTek Dimensity 9400e, kết hợp với 18 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong, có thể mở rộng lên đến 2 TB thông qua thẻ nhớ microSD. Máy chạy trên hệ điều hành Android 16 ngay từ khi xuất xưởng, với cam kết cung cấp 5 năm cập nhật bảo mật, tuy nhiên, thông tin về các bản cập nhật hệ điều hành lớn vẫn chưa được công bố.

Ngoài chức năng chiếu laser, Tank 5 còn có khả năng hoạt động như một máy đo khoảng cách laser chính xác, nhờ vào mô-đun đo khoảng cách laser tích hợp có khả năng đo đến 4 mét. Viên pin dung lượng lớn 17.600 mAh cung cấp năng lượng cho thiết bị, hỗ trợ sạc nhanh có dây 120 W và sạc ngược có dây 25 W.

Về thiết kế, Tank 5 có độ dày 33,8 mm và nặng khoảng 715 gram. Màn hình AMOLED 6,73 inch với thiết kế đục lỗ có độ phân giải 3200 x 1440 pixel, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa lên đến 3000 nits. Về khả năng chụp ảnh, máy sở hữu camera chính 50 MP, camera nhìn đêm 50 MP và ống kính tele 50 MP, cùng với camera selfie 32 MP.

Các tính năng khác của Tank 5 bao gồm giắc cắm tai nghe 3,5 mm, cảm biến vân tay gắn bên hông, hai phím lập trình, đèn cắm trại 1200 lumen với đèn cảnh báo RGB, khả năng chống nước đạt chuẩn IP68 và IP69K, WiFi 7, NFC, Bluetooth 5.4 và hỗ trợ eSIM.

Về giá cả, 8849 Tank 5 có giá 899,99 USD (khoảng 23,67 triệu đồng) cho phiên bản duy nhất 18 GB + 512 GB và hiện có sẵn một màu đen duy nhất. Người tiêu dùng có thể mua sản phẩm này trực tiếp từ trang web chính thức của hãng.