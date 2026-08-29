“Cơn sốt” iPhone Ultra có thể bắt nguồn từ một bản dịch sai?

Điều thú vị, khẩu hiệu sự kiện tại Trung Quốc đã khiến người hâm mộ nước này đặt ra câu hỏi liệu có phải đây là một ám chỉ tinh tế đến chiếc iPhone màn hình gập, được dự đoán sẽ ra mắt trong khoảng hai tuần tới.

Lỗi dịch thuật khiến người dùng Trung Quốc hiểu sai thông điệp từ Apple?

Khi truy cập trang web Apple Trung Quốc qua trình duyệt Chrome và sử dụng tính năng dịch sang tiếng Anh, người dùng sẽ thấy khẩu hiệu tạm hiểu là “Một chương mới đang mở ra, hãy tỏa sáng!”. Một số người cho rằng đây là cách mà Apple khéo léo gợi ý về chiếc điện thoại gập đầu tiên của mình, iPhone Ultra. Tuy nhiên, một số khác lại chỉ ra rằng bản dịch của Chrome đã thêm từ “unfold” (mở ra), một chi tiết vốn không xuất hiện trong bản gốc.

Theo tìm hiểu của AppleInsider và trao đổi với những người bản ngữ, có thể thấy rằng chính lỗi dịch của Google Translate mới là nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn. Khi được nhắc đến, Google Translate đã điều chỉnh văn bản thành “mở ra một chương mới và tỏa sáng rực rỡ”. Điều này đã dẫn đến một cuộc tranh luận nhỏ trên mạng xã hội X về chất lượng của bản dịch.

Trong khi đó, Safari đã dịch cụm từ này thành “Một chương mới tươi sáng, rực rỡ”, có vẻ phù hợp hơn với khẩu hiệu tiếng Anh của Apple là “Gây bất ngờ và tỏa sáng”. Dù vậy, không thể trách người dùng vì đã hiểu sai ý nghĩa của bản dịch, và cuộc tranh luận về ngữ nghĩa này cũng mang lại sự thú vị.

Nhưng sự xuất hiện của iPhone Ultra gần như là điều chắc chắn.

Apple nổi tiếng với những khẩu hiệu sự kiện đầy tính chơi chữ. Vào tháng 10/2023, hãng đã sử dụng cụm từ “Scary Fast” (Nhanh đến đáng sợ) để kết hợp với lễ Halloween và dòng chip M3. Trước đó, vào tháng 9/2022, khẩu hiệu “Far Out” (Vượt xa mọi giới hạn) đã được sử dụng khi giới thiệu tính năng SOS khẩn cấp qua vệ tinh và Apple Watch Ultra. Năm 2020, Apple đã giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên hỗ trợ 5G với khẩu hiệu “Hi, Speed”.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc dịch thuật không phải lúc nào cũng chính xác. Google, hay cụ thể là Chrome, không cố ý ám chỉ ý định của Apple mà chỉ đơn thuần là một bản dịch máy. Việc dịch trực tiếp giữa các ngôn ngữ mà không có sự tinh tế của con người thường dẫn đến những hiểu lầm. Một câu chơi chữ trong tiếng Trung có thể không mang lại ý nghĩa tương tự khi dịch sang tiếng Anh.

Cuối cùng, từ “Xin pian” trong tiếng Trung có nghĩa là “chương mới” và chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple sẽ mở ra như một cuốn sách. Trang web của Apple Đài Loan cũng nhấn mạnh rằng một chương mới sẽ mở ra. Dù có thể không có gì đặc biệt, nhưng thật ngớ ngẩn nếu cho rằng Apple không dành thời gian và công sức để tạo ra những khẩu hiệu dí dỏm cho tất cả các ngôn ngữ mà hãng hỗ trợ.