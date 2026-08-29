Vivo T5 5G chốt ngày ra mắt: Pin 7.050 mAh, màn hình 144Hz

Sau khi gây sốt với phiên bản 4G ra mắt vào tháng 5, Vivo tiếp tục làm nóng thị trường công nghệ bằng việc công bố thông tin về phiên bản kế nhiệm hỗ trợ mạng 5G. Hãng smartphone Trung Quốc vừa xác nhận ngày ra mắt của siêu phẩm tầm trung Vivo T5 5G sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày 2/9 theo giờ địa phương.

Cùng với thông báo này, Vivo cũng đã tiết lộ một số thông số kỹ thuật nổi bật của chiếc điện thoại. Vivo T5 5G sẽ được trang bị bộ vi xử lý Dimensity 7500 Turbo mạnh mẽ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Màn hình AMOLED cong 3D với độ phân giải 1.5K và tần số quét lên tới 144Hz sẽ nâng cao trải nghiệm thị giác, đặc biệt cho các game thủ.

Điểm nhấn đáng chú ý của Vivo T5 5G là viên pin dung lượng lên tới 7.050 mAh, cho phép người dùng thoải mái sử dụng trong cả ngày dài mà không cần lo lắng về việc sạc pin.

Ngoài cấu hình ấn tượng, những hình ảnh rò rỉ từ trang web chính thức của Vivo cũng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu. Thiết kế của Vivo T5 5G gần như giống hệt với chiếc iQOO Z11 vừa được ra mắt, dấy lên nghi vấn rằng đây có thể là một phiên bản đổi tên của iQOO Z11 dành cho một số thị trường nhất định.

Vivo hứa hẹn sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin thú vị về mẫu máy này trong những ngày tới trước khi sự kiện ra mắt chính thức diễn ra.