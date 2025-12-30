Ngân sách chỉ 6 triệu, mua smartphone nào đáng tiền?

Thị trường cuối năm ghi nhận nhiều lựa chọn mới và các đợt điều chỉnh giá mạnh, giúp người dùng tiếp cận những mẫu máy có cấu hình tốt hơn trước. Dưới đây là 5 smartphone đáng cân nhắc nhất trong ngân sách khoảng 6 triệu đồng, mỗi sản phẩm phù hợp với một nhóm nhu cầu riêng.

1. Vivo Y28

Giá bán từ: 5,88 triệu đồng

Vivo Y28 hướng đến nhóm người dùng phổ thông, chỉ cần một chiếc smartphone ổn định, pin "trâu" và dễ sử dụng. Máy sở hữu màn hình LCD 6,68 inch, tần số quét 90Hz - cao hơn mức cơ bản, giúp người dùng thao tác cuộn mượt hơn khi lướt web hay mạng xã hội. Điểm mạnh nổi bật của vivo Y28 nằm ở viên pin dung lượng lớn - 6.000 mAh, cho phép người dùng sử dụng thoải mái từ một đến hai ngày với các tác vụ thông thường.

Vivo Y28.

Máy sử dụng chip MediaTek Helio G85, đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản như xem video, học online, gọi video và chơi game nhẹ. Camera chính 50 MP cho chất lượng ảnh chấp nhận được trong điều kiện đủ sáng. Tóm lại, Vivo Y28 phù hợp với học sinh sinh viên, người lớn tuổi hoặc người dùng cần một thiết bị pin khỏe, ít phải sạc.

2. Xiaomi Redmi 15

Giá bán từ: 5,69 triệu đồng

Redmi 15 là đại diện tiêu biểu cho triết lý “cấu hình tốt trong tầm giá” của Xiaomi. Máy được trang bị màn hình lớn 6,9 inch siêu lớn, độ phân giải Full HD, mang lại trải nghiệm xem phim và học tập trực tuyến thoải mái. Chip xử lý Snapdragon 6s Gen 3 giúp máy vận hành ổn định với các ứng dụng phổ biến, hỗ trợ đa nhiệm mượt mà hơn so với nhiều "đối thủ" cùng tầm giá.

Xiaomi Redmi 15.

Viên pin 7.000 mAh cùng sạc 33W giúp Redmi 15 đáp ứng tới 2 ngày sử dụng. Camera sau (Chính 50 MP & Phụ 0.08 MP) tuy không quá nổi bật nhưng đủ dùng cho nhu cầu chụp ảnh đời thường. Nhìn chung, Xiaomi Redmi 15 mới phù hợp với người dùng trẻ, người cần smartphone màn hình lớn để giải trí, học tập và làm việc cơ bản.

3. Honor X7d

Giá bán từ: 5,69 triệu đồng

Honor X7d là lựa chọn đáng chú ý với những ai ưu tiên sự bền bỉ và pin lâu. Máy được thiết kế hướng đến độ ổn định, tích hợp màn hình LCD 6,77 inch và viên pin dung lượng lớn - 6.500 mAh, cho thời gian sử dụng dài, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên di chuyển.

Honor X7d.

Chip xử lý tầm trung bên trong dù không quá mạnh mẽ nhưng vẫn đủ sức xử lý các tác vụ phổ thông như gọi điện, nhắn tin, xem video và mạng xã hội. Cuối cùng, camera chính 108MP của điện thoại Honor đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh cơ bản.

4. Xiaomi Redmi Note 14

Giá bán từ: 4,39 triệu đồng

Redmi Note 14 là mẫu smartphone tầm trung đáng sở hữu trong thời gian này. Điểm nhấn của sản phẩm là camera chính 108MP, cung cấp khả năng nhiếp ảnh ấn tượng trong phân khúc. Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,67 inch với tốc độ làm mới cao - 120Hz, cung cấp màu sắc rực rỡ và độ tương phản tốt hơn hẳn so với màn hình LCD.

Xiaomi Redmi Note 14.

Chip MediaTek Helio G99-Ultra thế hệ mới mang lại hiệu năng ổn định, đáp ứng tốt cả nhu cầu chơi game phổ biến. Chưa hết, viên pin dung lượng lớn - 5500 mAh cùng khả năng sạc 33W giúp máy cân bằng giữa hiệu năng và thời lượng sử dụng. Nhìn chung, đây là lựa chọn phù hợp với người dùng trẻ, thích chụp ảnh, xem phim và muốn trải nghiệm màn hình đẹp trong ngân sách giới hạn.

5. OPPO A5i Pro

Giá bán từ: 5,49 triệu đồng

OPPO A5i Pro ghi điểm nhờ thiết kế hiện đại, đặc biệt là phiên bản màu trắng. Máy sở hữu màn hình lớn - kích cỡ 6,67 inch với độ sáng cao (1000 nit), dễ nhìn khi sử dụng ngoài trời. Chip xử lý tầm trung - Snapdragon 6s Gen 1 được tối ưu tốt, giúp các thao tác thường ngày diễn ra mượt mà.

OPPO A5i Pro.

Ở phía sau, camera chính 50MP có thể đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh mạng xã hội, viên pin dung lượng lớn - 6000 mAh đủ dùng cả ngày. Thêm vào đó, điện thoại Oppo còn có khả năng sạc pin lên tới 45W - giúp rút ngắn tối đa thời gian sạc.