Redmi Turbo 5 Pro lộ cấu hình với chip Dimensity 9-series, pin 9.000 mAh

Theo Gizmochina, Redmi đang chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng smartphone mới mang tên Redmi Turbo 5, dự kiến sẽ bao gồm hai mẫu: Turbo 5 và Turbo 5 Pro. Gần đây, hãng đã quyết định sử dụng tên gọi Redmi K90 Pro Max thay vì Redmi K90 Pro cho dòng K90 mới, và có khả năng mẫu Pro trong dòng Turbo 5 cũng sẽ mang tên Redmi Turbo 5 Pro Max.

Redmi Turbo 4 Pro

Theo thông tin từ blogger Digital Chat Station, Redmi Turbo 5 Pro sẽ là một sản phẩm tầm trung tập trung vào hiệu năng, được trang bị chip MediaTek Dimensity 9-series. Điều này đánh dấu sự khác biệt so với mẫu Redmi Turbo 4 Pro, vốn sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4.

Thông tin rò rỉ cho biết, Redmi Turbo 5 Pro sẽ sở hữu màn hình phẳng LTPS 1.5K với cảm biến vân tay siêu âm tích hợp. Màn hình này sẽ có các góc bo tròn lớn và được kết hợp với khung kim loại ở giữa, mang lại vẻ ngoài hiện đại và sang trọng. Đặc biệt, thiết bị sẽ được trang bị khả năng chống nước toàn diện, tiếp tục duy trì thiết kế tối giản như thế hệ trước.

Ngoài ra, Turbo 5 Pro dự kiến sẽ được trang bị loa kép đối xứng và viên pin dung lượng lớn 9.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W. Các thông tin chi tiết khác về sản phẩm vẫn chưa được công bố.

Hiện tại, Redmi Turbo 5 đã đạt chứng nhận 3C tại Trung Quốc và dự kiến sẽ ra mắt trước thời điểm cuối năm nay. Tuy nhiên, thời gian ra mắt của Turbo 5 Pro vẫn chưa được xác định, và vẫn chưa rõ liệu sản phẩm này có ra mắt đúng theo khung thời gian dự kiến vào Quý 2 năm 2026 hay không.