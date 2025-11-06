Lộ thiết kế Galaxy S26 Ultra qua miếng dán màn hình

Một rò rỉ mới từ chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Ice Universe đã cho cộng đồng công nghệ cái nhìn đầu tiên về thiết kế mặt trước của Galaxy S26 Ultra khi đặt cạnh "người tiền nhiệm" Galaxy S25 Ultra và đối thủ sừng sỏ iPhone 17 Pro Max.

Hình ảnh miếng dán màn hình bị rò rỉ cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ có các góc được bo cong "mềm mại" hơn đáng kể so với Galaxy S25 Ultra. Điều này đánh dấu một bước nữa của Samsung trong việc rời xa thiết kế vuông vức của dòng Note, vốn là đặc trưng của dòng Ultra trong nhiều năm.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng, dù bo tròn hơn, các cạnh của S26 Ultra vẫn sẽ không tròn bằng đối thủ iPhone 17 Pro Max.

Ngoài ra, miếng dán màn hình của S26 Ultra trông cũng lớn hơn một chút. Các tin đồn cho biết máy sẽ cao hơn (163,4 mm so với 162,8 mm của S25 Ultra) và rộng hơn (77,9 mm so với 77,6 mm). Mặc dù kích thước màn hình được cho là vẫn giữ nguyên ở mức 6,9 inch, nhưng sự gia tăng về kích thước tổng thể này, dù nhỏ, vẫn có thể nhận ra khi cầm nắm.

So sánh miếng dán màn hình của S26 Ultra với S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Rò rỉ này chỉ tập trung vào mặt trước, nhưng các báo cáo trước đây còn tiết lộ nhiều thay đổi khác. Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ có thân máy mỏng hơn. Tuy nhiên, một thay đổi lớn ở mặt sau là cụm camera hình "viên thuốc" mới cho ba trong số bốn ống kính. Chính cụm camera lồi này có thể khiến tổng độ dày của máy (tính cả phần lồi) lại vượt qua S25 Ultra.

Một tin vui nhỏ là máy có thể nhẹ hơn một chút, ở mức 217 gram. Dù mỗi thay đổi đều có vẻ không đáng kể, nhưng khi gộp lại, chúng có thể tạo ra một Galaxy S26 Ultra có diện mạo và cảm giác cầm nắm rất khác so với S25 Ultra.

Ngoài thiết kế, Galaxy S26 Ultra chắc chắn sẽ được trang bị nội thất hàng đầu như chip nhanh hơn và cảm biến camera tốt hơn. Tuy nhiên, tất cả những nâng cấp này đều có giá của nó.

Dòng S26 Pro sẽ có màu cam học hỏi từ Apple?

Các báo cáo gần đây đều chỉ ra rằng chi phí linh kiện tăng cao có thể buộc Samsung phải tăng giá dòng điện thoại sắp ra mắt của hãng. Với mức giá khởi điểm đã lên tới 1.299 USD cho S25 Ultra, người tiêu dùng có thể sẽ không mấy vui vẻ khi phải trả thêm tiền. Nếu Samsung không thể "gánh" chi phí này, hãng có thể sẽ phải vật lộn để đạt được mục tiêu doanh số trong một thị trường đang ngày càng cạnh tranh gay gắt.