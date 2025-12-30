Sạc điện thoại qua đêm có còn đáng lo ngại?

Những lo ngại này khiến không ít người hình thành thói quen rút sạc ngay khi pin đầy. Trong thực tế, đó là những cảnh báo không hoàn toàn vô căn cứ. Ở giai đoạn đầu của smartphone, pin lithium-ion và mạch sạc còn đơn giản dẫn đến khả năng kiểm soát nhiệt độ hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều bộ sạc giá rẻ cung cấp dòng điện không ổn định khiến pin tiếp tục sinh nhiệt ngay cả khi đã đạt 100%, làm tăng tốc độ xuống cấp và tiềm ẩn rủi ro an toàn.

Các công nghệ mới khiến nngười dùng không cần phải lo lắng về ván đề sạc qua đêm.

Công nghệ sạc hiện đại đã thay đổi

Tuy nhiên, công nghệ pin và sạc đã thay đổi đáng kể trong khoảng một thập kỷ trở lại đây. Smartphone hiện đại không còn sạc “liên tục” khi pin đã đầy. Khi đạt 100%, hệ thống quản lý năng lượng sẽ ngắt hoặc giảm mạnh dòng điện. Pin chỉ tiêu thụ một lượng rất nhỏ để duy trì mức sạc thay vì lặp lại chu kỳ 99–100% như nhiều người vẫn nghĩ.

Quá trình sạc ngày nay không chỉ dựa vào phần cứng. Phần mềm quản lý pin, sạc thích ứng và giới hạn sạc được tích hợp trên nhiều mẫu điện thoại giúp giảm áp lực lên pin, từ đó hạn chế sinh nhiệt và kéo dài tuổi thọ. Một số thiết bị còn học thói quen sạc của người dùng hằng ngày để điều chỉnh tốc độ sạc phù hợp.

Việc giới hạn sạc cũng đã được đưa vào phần mềm.

Cải tiến từ thiết bị sạc

Các thành phần này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sạc pin. Các chuẩn như USB-C và USB Power Delivery (USB-PD) yêu cầu điện thoại và bộ sạc “đàm phán” công suất trước khi truyền điện. Nếu nguồn điện không đạt yêu cầu an toàn, thiết bị sẽ từ chối sạc. Kết quả là, nguy cơ cháy nổ thường đến từ cáp hỏng, bộ sạc giả hoặc hệ thống điện không ổn định thay vì bản thân việc sạc qua đêm.

Ngoài ra, tốc độ sạc đã nhanh hơn rất nhiều. Nhiều smartphone hiện nay có thể sạc đầy trong chưa đến 1 giờ khiến việc cắm sạc suốt đêm không còn là nhu cầu bắt buộc với nhiều người.

Các bộ sạc và dây sạc chính hãng đã có thể giúp điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.

Cuối cùng, yếu tố quan trọng khi sạc pin cần đặc biệt lưu ý chính là nhiệt độ, nguyên nhân vì pin lithium-ion xuống cấp nhanh hơn khi sạc trong môi trường nóng. Việc đặt điện thoại dưới gối, chăn, sử dụng ốp dày hoặc để trên bề mặt giữ nhiệt như nệm có thể làm nhiệt tích tụ. Dù điện thoại có cơ chế tự giảm hoặc ngắt sạc khi quá nóng, người dùng vẫn nên sạc ở nơi thoáng khí.

Với hầu hết smartphone hiện nay, sạc qua đêm không còn là vấn đề đáng lo. Sử dụng bộ sạc đạt chứng nhận, tránh quá nhiệt và kích hoạt các tính năng sạc tối ưu là đủ để pin hoạt động ổn định và an toàn trong thời gian dài.