Huawei Mate 70 Air sẽ có pin 6.500 mAh rất ấn tượng với smartphone mỏng

Huawei đang áp dụng một chiến lược khác biệt cho mẫu điện thoại "Air" của mình so với Apple, tập trung vào tính thực dụng thay vì chỉ chạy theo độ mỏng tối đa. Chiếc Mate 70 Air sắp ra mắt được cho là sẽ sở hữu pin dung lượng lớn hơn và hệ thống camera mạnh mẽ hơn so với các mẫu điện thoại mỏng nhẹ gần đây, bao gồm cả iPhone Air của Apple.

Hình ảnh rò rỉ Huawei Mate 70 Air

Hình ảnh thực tế của Mate 70 Air đã được lan truyền trên mạng xã hội Weibo, cho thấy thiết kế tương tự như Mate 70 Pro với các cạnh bo tròn và khung giữa hơi cong, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn so với các mẫu như Galaxy S25 Edge. Mặc dù màn hình trong hình ảnh bị mờ, một rò rỉ trước đó đã tiết lộ thiết kế kính cong bốn cạnh siêu nhỏ, phù hợp với những gì được thấy trong hình ảnh mới.

Thông tin rò rỉ hiện tại chưa cung cấp kích thước chính xác, nhưng dựa trên thông số kỹ thuật ban đầu, Mate 70 Air có khả năng không cạnh tranh trực tiếp về độ mỏng. Thay vào đó, sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang lại thời lượng pin gấp đôi, với viên pin dung lượng 6.500 mAh, gấp hơn hai lần so với iPhone Air (3.149 mAh). Tốc độ sạc dự kiến đạt tối đa 66W qua cổng USB-C.

Mẫu smartphone có độ dày chỉ hơn 6 mm

Hệ thống camera của Mate 70 Air cũng được cho là tiên tiến hơn so với các điện thoại mỏng nhẹ khác. Theo thông tin rò rỉ, chiếc điện thoại này sẽ được trang bị ba camera: camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 13 MP và camera tele tiềm vọng 8 MP. Cảm biến đa phổ cũng được kỳ vọng sẽ giúp tái tạo màu sắc chính xác hơn trong ảnh và video.

Mate 70 Air dự kiến sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 6 /11. Nếu những thông số kỹ thuật này chính xác, Mate 70 Air có thể mang đến một sự cân bằng mới cho khái niệm "Air", đánh đổi thiết kế siêu mỏng để lấy thời lượng pin ấn tượng và tính linh hoạt của camera.