Motorola Moto G 2026 ra mắt, giá từ 5,2 triệu đồng

Mới đây, Motorola đã ra mắt 2 smartphone giá rẻ mới trong dòng Moto G tại Mỹ – Moto G Play và Moto G 2026. Motorola Moto G sở hữu hệ thống camera tích hợp AI, màn hình sắc nét và có mức giá phải chăng.

Moto G 2026 có hai màu sắc tươi mới và độc đáo: Tím đậm - Pantone Cattleya Orchid sắc và Xám - Pantone Slipstream. Thiết kế của smartphone đơn giản và thanh lịch, vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe 3,5 mm.

Motorola Moto G 2026.

Điện thoại có kích thước 167,15 x 76,40 x 8,44mm và trọng lượng 202g, hơi nặng so với một số mẫu smartphone mỏng - sang trọng mới. Ngoài ra, sản phẩm cũng được trang bị chuẩn chống nước IP52.

Mặt trước là màn hình LCD lớn - kích cỡ 6,7 inch với tần số quét 120Hz, cho khả năng đa nhiệm mượt mà. Màn hình có thể đạt độ sáng tối đa lên đến 1.000 nit.

Camera trên Moto G 2026 được cải tiến với sức mạnh AI, bao gồm chế độ Nhìn đêm, Tự động nhận diện nụ cười và chế độ Chân dung. Camera chính 50 MP sử dụng Công nghệ Quad Pixel kết hợp với camera Macro Vision để chụp cận cảnh. Ở phía trước, Moto G có camera selfie 32 MP.

Điện thoại có pin cực lớn, giá phải chăng.

Moto G 2026 được trang bị viên pin dung lượng lớn 5.200mAh, có thể sử dụng trong hai ngày chỉ với một lần sạc. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh 30W.

Tổng quan thông số kỹ thuật Moto G 2026:

- Bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 6300

- Màn hình LCD 6,7 inch, tần số quét 120Hz, kính cường lực Corning Gorilla Glass 3

- Pin: 5200mAh; Hỗ trợ sạc 30W

- RAM: 4GB, có thể mở rộng

- Bộ nhớ trong: 128GB, có thể mở rộng bằng thẻ nhớ microSD

- Camera sau: Camera chính 50MP với khẩu độ f/1.8, lấy nét tự động PDAF; Camera cận cảnh - Macro Vision 2MP cùng cảm biến ánh sáng xung quanh

- Camera trước: 32MP, khẩu độ f/2.2

- Hệ điều hành: Android 16

Người dùng có thể tận dụng Google Gemini và Circle to Search cũng như giao diện Hello UX của Motorola, bao gồm các công cụ như: Moto Secure, Family Space và Gestures. Moto G 2026 sẽ được bán ra từ ngày 11/12 trên motorola.com cũng như nhiều nhà mạng với giá 199,99 USD (khoảng 5,2 triệu đồng).