Top 5 Smart TV đang "bán chạy" nhất dịp Black Friday

Black Friday năm nay không chỉ khiến thị trường thời trang, công nghệ “nóng lên” mà ngay cả Smart TV cũng bước vào cuộc đua giảm giá chưa từng có. Hàng loạt model từ Samsung, LG, Toshiva đến Casper đồng loạt hạ giá sâu, có mẫu giảm tới cả chục triệu đồng.

Dưới đây là top 5 Smart TV giảm giá và "đắt hàng" nhất mùa Black Friday tại Việt Nam, hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng những lựa chọn chất lượng với mức giá “không thể tốt hơn”.

1. Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 43 inch UA43U8550F

Giá bán từ: 8,99 triệu đồng

Gợi ý đầu tiên trong danh sách này là Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 43 inch UA43U8550F. Sản phẩm có giá bán cực phải chăng, phù hợp với các gia đình đang muốn tiết kiệm ngân sách nhưng vẫn muốn có trải nghiệm cao cấp. Thiết bị có màn hình 43 inch, dễ dàng đặt trong phòng khách nhỏ hoặc phòng ngủ. Độ phân giải 4K cũng hứa hẹn cung cấp hình ảnh sống động và sắc nét.

Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F.

Chưa hết, Tivi Samsung còn dễ dàng điều khiển từ xa thông qua Ứng dụng SmartThings, giúp người dùng rảnh tay khi thư giãn. Bộ tiện ích tích hợp sẵn trong TV sẽ cho phép gia chủ thoải mái tận hưởng những giây phút thư giãn bên người thân.

2. Tivi Casper 4K 55 inch D55UGC620

Giá bán từ: 7,79 triệu đồng

Tivi Casper 4K 55 inch D55UGC620 cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía người dùng. Không chỉ có giá bán phải chăng, sản phẩm còn có màn hình lớn, cung cấp góc nhìn rộng hơn. Người dùng còn có thể nhanh chóng tìm kiếm nội dung thông qua trợ lý Google Assistant tiện lợi.

Tivi Casper 4K 55 inch D55UGC620.

Một ưu điểm khác của thiết bị này còn là Công nghệ Dolby Audio tái tạo âm thanh đa chiều sống động, mang tới những bộ phim hoặc trận bóng giải trí cực đã cho các gia đình. Khi mua hàng ở thời điểm này, khách hàng còn được tặng kèm nhiều phần quà hấp dẫn cùng chương trình trả góp từ các đại lý chính hãng trong nước.

3. Smart Tivi LG QNED AI 4K 55 inch 55QNED81ASA

Giá bán từ: 14,99 triệu đồng

Smart Tivi QNED LG AI 4K 55 inch 55QNED81ASA sẽ thỏa mãn người xem cả về phần nghe và phần nhìn. Đầu tiên, nhà sản xuất tích hợp cho máy Clear Voice Pro, làm nổi bật giọng thoại, đảm bảo không bỏ lỡ lời thoại trong phim và bản tin. Tiếp đó, sản phẩm cũng có Công nghệ Dynamic QNED Color, mang đến màu sắc tươi tắn, hiển thị hình ảnh rực rỡ.

Smart Tivi QNED LG AI 4K 55 inch 55QNED81ASA.

Chưa hết, Tivi LG còn được tích hợp MS Copilot, cho phép người dùng tra cứu nội dung, hỗ trợ thao tác bằng AI ngay trên tivi. Thời gian bảo hành của thiết bị cũng kéo dài tới 2 năm, giúp các gia đình thoải mái sử dụng trong thời gian dài.

4. Smart Tivi Toshiba FHD 43 inch 43V31MP

Giá bán từ: 5,99 triệu đồng

Với mức giá chưa tới 6 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu ngay 1 chiếc Tivi Toshiba với màn hình lên tới 43 inch. Đây là 1 khoản đầu tư cực hời dịp cuối năm. Sản phẩm được tích hợp công nghệ âm thanh cực hay, chuẩn Dolby Audio, cho trải nghiệm giải trí tại gia cực "chất".

Smart Tivi Toshiba FHD 43 inch 43V31MP.

Đó là chưa kể máy sở hữu thiết kế tinh tế với viền mỏng, chân đế vững chãi, dễ dàng sắp xếp cùng các nội thất khác trong phòng. Kho tiện ích được tích hợp sẵn bên trong như: YouTube, Netflix, Clip TV, FPT Play, Disney+,... cũng đủ để người dùng thoải mái lựa chọn khi thư giãn cùng người thân.

5. Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65CU8000

Giá bán từ: 12,49 triệu đồng

Thông thường, người dùng khó có thể sở hữu 1 chiếc Smart TV Samsung 65 inch với giá tốt như thời điểm hiện tại. Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65CU8000 được trang bị công nghệ UHD 4K, mang tới hình ảnh cực sắc nét và chân thực, cung cấp trải nghiệm xem vô cùng thích mắt.

Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65CU8000.

Chiếc Tivi Samsung này cũng có thiết kế siêu mỏng, đem lại vẻ đẹp tinh tế cho cả căn nhà. Giống như các mẫu Tivi gần đây, sản phẩm cũng cho phép người dùng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng SmartThings siêu tiện lợi. Cuối cùng, hệ thống 2 loa với công suất 20W đảm bảo cung cấp âm thanh mạnh mẽ và siêu thực cho cả gia đình.