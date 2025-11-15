TV giá rẻ có thể hoạt động bền bỉ trong bao lâu?

Mặc dù vậy, không phải ai cũng có thể ước lượng chính xác tuổi thọ của TV, đặc biệt là những mẫu giá rẻ. Thông thường, tuổi thọ của TV không chỉ phụ thuộc vào thông số kỹ thuật mà còn vào trải nghiệm thực tế của người dùng.

Những chiếc TV giá rẻ vẫn có thể dùng bền lâu nếu chăm sóc đúng cách.

Tuổi thọ thật của TV giá rẻ

Theo các nhà sản xuất, một chiếc TV giá rẻ có giá khoảng 7-8 triệu đồng có thể hoạt động khoảng 45.000 giờ, tương đương hơn 5 năm nếu sử dụng liên tục 24/24. Tuy nhiên, con số này thường lạc quan hơn thực tế, vì các điều kiện lý tưởng không tính đến những rủi ro như lỗi nguồn điện hay phần mềm lỗi thời. Nhiều người dùng đã báo cáo rằng thiết bị của họ xuống cấp nhanh chóng, với tuổi thọ thực tế chỉ khoảng 4 đến 6 năm, và một số có thể hỏng sớm hơn.

Khi mua TV giá rẻ, người tiêu dùng thường phải chấp nhận chất lượng linh kiện và phần mềm thấp hơn, dẫn đến việc thiết bị dễ lỗi thời. Ví dụ, người dùng sẽ không thể tìm thấy TV OLED với công nghệ mới nhất trong phân khúc giá 8 triệu đồng.

Nhiều người tin rằng TV giá rẻ phù hợp cho nhu cầu sử dụng nhẹ.

Thay vào đó, người dùng phải tìm đến các lựa chọn như màn hình LED hoặc may mắn hơn là QLED, vốn có thể cho tuổi thọ khoảng 50.000 giờ, tương đương 6 năm sử dụng, nhưng thói quen sử dụng có thể kéo dài thời gian này lên đến 10 năm.

Mặc dù một số thương hiệu như TCL, Xiaomi hay Hisense nhận được đánh giá tích cực từ người dùng, nhưng nhiều người vẫn phàn nàn về độ bền của TV giá rẻ, với các vấn đề như dung lượng bộ nhớ hạn chế và thời gian phản hồi chậm. Hầu hết người dùng cho rằng các mẫu TV giá rẻ là lựa chọn hợp lý cho nhu cầu sử dụng nhẹ, nhưng không phải là khoản đầu tư dài hạn.

Mẹo sử dụng TV giá rẻ lâu bền

Để kéo dài tuổi thọ của TV, người dùng nên chú ý đến hệ thống thông gió trên chúng, vì thiết bị sinh nhiệt khi hoạt động. Việc giữ cho các lỗ thông gió luôn thông thoáng và vệ sinh thiết bị thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa hư hỏng.

Thường xuyên vệ sinh TV sẽ giúp tuổi thọ của nó kéo dài hơn.

Ngoài ra, giảm độ sáng khi sử dụng và tắt nguồn khi không cần thiết cũng là những cách hiệu quả để bảo vệ thiết bị. Cuối cùng, người dùng nên chú ý đến chế độ bảo hành vì nhiều thương hiệu cung cấp dịch vụ thay thế TV bị hỏng hoặc lỗi thời với chi phí thấp hoặc thậm chí là miễn phí.

Tóm lại, việc lựa chọn và bảo trì TV giá rẻ cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tuổi thọ và hiệu suất tối ưu cho thiết bị.