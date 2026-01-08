2 cực phẩm TV Samsung so dáng tại CES 2026

Năm nay, tại CES - Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng 2026, Samsung đã giới thiệu hai mẫu TV flagship sở hữu công nghệ hoàn toàn khác biệt, đều là những tuyệt tác.

Hai siêu phẩm này là TV Samsung S95H OLED mới (kế nhiệm của S95F OLED từng đoạt giải thưởng năm ngoái) và TV Samsung R95H - mẫu TV Micro RGB đầu tiên của Samsung.

TV Samsung S95H: "Nhà vô địch" OLED trở lại

TV Samsung S95H sẽ là giấc mơ của những người yêu thích phim ảnh. Chiếc TV này sở hữu độ tương phản đen hoàn hảo từ các tấm nền QD-OLED tự phát sáng của Samsung Display và kết hợp với công nghệ chống chói của hãng.

TV Samsung S95H.

Khung viền của TV Samsung S95H có thiết kế viền kim loại mới, đóng vai trò như giá treo tường. Một đại diện của Samsung cho biết, viền này sẽ được gửi kèm trong mọi hộp sản phẩm và sẽ là cách treo màn hình được khuyến nghị thay vì giá treo VESA tiêu chuẩn.

Ở mặt sau của S95H có 4 cổng HDMI 2.1 đầy đủ chức năng. Ngoài ra, sản phẩm còn tương thích với Wireless One-Connect Box, mang tới khả năng kết nối tới 8 cổng HDMI gọn gàng hơn cho người dùng.

TV Samsung R95H Micro-RGB: Siêu sáng, siêu rực rỡ

Màn hình của TV Samsung R95H sáng ngang ngửa TV Mini-LED với dải màu rộng hơn một chút. Điểm trừ là phiên bản 115 inch dày khoảng một inch. Bù lại, hệ thống đèn nền RGB mới này khá mạnh mẽ.

TV Samsung R95H Micro-RGB.

Tin tốt là hiện tượng lóa sáng ít hơn đáng kể, hình ảnh của S95H sắc nét hơn và rực rỡ hơn ngay cả khi tổng thể tối hơn.

Theo các chuyên gia, TV Samsung S95H có lợi thế hơn một chút so với TV Samsung R95H.

TV Samsung R95H Micro RGB sáng hơn. Về mặt kỹ thuật, chúng rực rỡ hơn. Tuy nhiên, khi đặt cạnh chiếc TV Samsung S95H, tất cả những điều đó đều không còn quan trọng. Chiếc TV Samsung S95H đem lại hình ảnh đẹp hơn hẳn.

Hiện tại, giá bán của chúng vẫn chưa được Samsung công bố chính thức. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về các sản phẩm của Samsung tại CES 2026 trong các tin bài tiếp theo.