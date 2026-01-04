CES 2026 sẽ là "bữa tiệc" công nghệ màn hình TV siêu đỉnh

Hàng năm, TV luôn là một trong những hạng mục nổi bật nhất tại CES (Consumer Electronics Show - Triển lãm điện tử tiêu dùng), đặc biệt là những bức tường TV khổng lồ và các tính năng đột phá như màn hình trong suốt.

Ảnh minh họa.

Trong những năm trước, chúng ta đã thấy đủ mọi thứ, từ TV chạy bằng pin dán tường đến TV OLED cuộn lại như bản đồ kho báu. Rõ ràng, những chiêu trò không phải là lý do khiến mọi người mua TV. Chất lượng hình ảnh là khía cạnh quan trọng nhất của TV.

Cùng với máy tính và điện thoại, TV có vòng đời 12 tháng và được cập nhật hàng năm - thường mang lại những cải tiến về hình ảnh và tính năng. Dưới đây là những sản phẩm sẽ có mặt tại CES 2026.

Sự lan tỏa của công nghệ mini-LED

2 mẫu TV Hisense QD7 và TCL QM9 đã ra mắt trong năm 2025 đều sử dụng công nghệ mini-LED nhưng chúng nằm ở hai thái cực của thị trường - Hisense là TV giá rẻ, TCL là TV cao cấp. Cả hai đều đáng chú ý với những cải tiến về chất lượng hình ảnh, đặc biệt là QD7. Đèn nền mini-LED của Hisense vượt trội hơn so với các TV giá rẻ khác trong năm nay. Công nghệ làm mờ cục bộ có tác động tích cực đến chất lượng hình ảnh LCD.

TV Hisense QD7QF sử dụng công nghệ đèn nền micro-LED.

Mini-LED là sự phát triển của công nghệ đèn nền TV LCD truyền thống, sử dụng hàng nghìn điốt phát quang nhỏ để cải thiện chất lượng hình ảnh. Một trong những chiếc TV mini-LED đầu tiên được bán ra thị trường là dòng TCL 8-Series năm 2019 và công nghệ này ngày càng trở nên phổ biến hơn qua từng năm.

Những cải tiến trong công nghệ màn hình diễn ra rất chậm nhưng năm nay, đèn nền mini-LED đã giúp TV LCD trở nên sáng hơn rất nhiều.

Sự tiến hóa của đèn nền Micro RGB

Những chiếc TV sáng nhất trong năm 2025 có kích cỡ quá lớn - đường chéo hơn 100 inch: TV Hisense 116UX và TV Samsung Micro RGB.

Samsung R95H là một mẫu tivi Micro RGB sắp ra mắt.

"Chìa khóa thành công" của chúng là đèn nền micro-RGB. Những đèn nền này được làm từ các micro-LED màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương và chúng có hai lợi ích chính: không cần bộ lọc màu và có thể tạo ra màn hình sáng hơn. Tại CES, nhiều TV dựa trên công nghệ này - dẫn đầu là Samsung và LG. Chúng có đủ kích cỡ - từ 55 inch trở lên với mức giá thấp hơn đáng kể so với một chiếc ô tô.

Tương lai tươi sáng của OLED

Mặc dù OLED luôn có lợi thế hơn LED về độ tương phản nhưng khoảng cách đó đã thu hẹp lại. Mặc dù OLED không thể cải thiện hơn nữa khả năng hiển thị màu đen nhưng đã được nâng cấp về độ sáng, xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2026. Ví dụ, LG G5 là chiếc TV OLED sáng nhất trong năm nay. Chúng đã đạt được điều này bằng cách xếp chồng hai tấm nền OLED lên nhau.

Nếu OLED muốn cạnh tranh với mini-LED mới, các nhà sản xuất cần phải làm cho chúng hấp dẫn hơn đối với người mua. Nói cách khác, TV OLED cần có tấm nền sáng hơn trên toàn bộ các dòng sản phẩm, bắt đầu từ các mẫu TV giá rẻ. Mặc dù tốn kém nhưng các nhà sản xuất TV OLED vẫn có thể thực hiện một số điều chỉnh khác, bao gồm điều chỉnh điện áp và cải thiện bộ lọc.

Chiếc TV OLED sáng nhất năm 2025 - LG G5.

Nhờ những tiến bộ như Dolby Vision 2 và Samsung HDR10 Plus Advanced, các TV được công bố tại CES 2026 sẽ sáng hơn, cho trải nghiệm tốt hơn khi xem phim và chơi game HDR.

Dự kiến, trong năm 2026, màn hình Smart TV sẽ có hình ảnh tốt hơn với giá thấp hơn.

Thuế quan đối với hàng nhập khẩu và lạm phát phát sinh là một ẩn số đối với các sản phẩm công nghệ trong năm 2026. Giá bán thực tế sẽ được các hãng tiết lộ sau vài tháng tới.

Tạm kết

CES 2026 sẽ bắt đầu vào ngày 6/1. Sự kiện sẽ diễn ra tại Las Vegas (Tây Ban Nha). Giới chuyên gia hy vọng sẽ được thấy những chiếc TV tốt hơn, sáng hơn và giá phải chăng hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật sự kiện này trong các tin bài sau. Mời quý độc giả đón đọc.