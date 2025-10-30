Đừng lãng phí tiền bạc để chạy theo dòng Smart TV này

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây từ Anh cho thấy phần lớn nỗ lực này có thể không cần thiết do mắt người có “giới hạn độ phân giải” tự nhiên.

Những chiếc Smart TV 8K rất tốn kém, trong khi hiệu quả mang lại là không hợp lý.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Cambridge đã tiến hành một cuộc khảo sát để xác định số lượng điểm ảnh mà mắt người thực sự có thể cảm nhận. Họ sử dụng màn hình 4K có khả năng di chuyển gần hoặc xa người xem và phát hiện rằng mắt người có thể nhận diện nhiều điểm ảnh hơn so với những đánh giá trước đây. Tuy nhiên, đối với các Smart TV độ phân giải lớn hơn, mật độ điểm ảnh thường vượt quá khả năng cảm nhận của hầu hết người xem.

Nghiên cứu đã xác định khái niệm “độ phân giải võng mạc”, tức là ngưỡng điểm ảnh mà khi vượt qua, việc thêm điểm ảnh không cải thiện chất lượng hình ảnh mà người xem cảm nhận được. Giới hạn này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kích thước màn hình, ánh sáng trong phòng và khoảng cách giữa người xem và màn hình.

Kết quả cho thấy, trong một phòng khách thông thường, người xem ngồi cách xa 2,5 mét sẽ có trải nghiệm hình ảnh hoàn hảo với màn hình 2K/QHD kích thước 44 inch. Một chiếc TV cùng kích thước nhưng có độ phân giải Ultra HD (4K hoặc 8K) sẽ chỉ cung cấp nhiều điểm ảnh hơn mức mà mắt người có thể cảm nhận, mang lại rất ít hoặc không có lợi ích rõ rệt nào.

Mọi thứ bắt nguồn từ giới hạn mắt chúng ta có thể nhận diện.

Theo Giáo sư Rafał Mantiuk, đồng tác giả nghiên cứu, bộ não con người không thể cảm nhận màu sắc một cách hoàn hảo. Ông cho biết: “Mắt chúng ta là những cảm biến không quá xuất sắc, nhưng não bộ xử lý dữ liệu đó thành những gì nó cho là chúng ta nên nhìn thấy”.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã phát triển một công cụ tính toán độ phân giải màn hình trực tuyến giúp người dùng xác định độ phân giải và kích thước màn hình tối ưu dựa trên thiết lập xem cụ thể của họ. Họ hy vọng rằng những phát hiện này sẽ góp phần cải thiện các tiêu chuẩn sản xuất trong ngành công nghiệp Smart TV.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất từ nghiên cứu chính là việc người dùng không nên chi quá tay vào những chiếc Smart TV được quảng bá “siêu nét” với độ phân giải 8K, thậm chí có thể là 16K. Những mẫu TV này có giá không hề rẻ, trong khi những gì mắt chúng ta cảm nhận cũng chỉ dừng lại ở mức tốt nhất cũng chỉ là 4K.