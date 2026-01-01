Sắm ngay 5 mẫu Smart TV 55 inch này, giá chưa tới 15 triệu đồng

Với người tiêu dùng Việt, những chiếc Smart TV 55 inch được xem là kích thước lý tưởng cho phòng khách phổ thông, vừa đủ lớn để trải nghiệm điện ảnh tại gia, vừa phù hợp diện tích căn hộ. Đáng chú ý, trong tầm giá 15 triệu đồng, người mua không còn phải đánh đổi công nghệ khi các dòng QLED, QNED, AI 4K và Google TV đã xuất hiện dày đặc.

Dưới đây là 5 mẫu Smart TV nổi bật, cân bằng tốt giữa giá bán, công nghệ hiển thị và trải nghiệm thực tế.

1. Smart Tivi QLED Toshiba AI 4K 55 inch 65M450RP

Giá bán từ: 10,99 triệu đồng

Dù sở hữu kích thước lên tới 55 inch, Toshiba 65M450RP vẫn góp mặt trong danh sách nhờ mức giá chỉ xấp xỉ 12 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung. TV sử dụng tấm nền QLED 4K, cho màu sắc rực rỡ, độ sáng cao và độ bền màu tốt hơn so với LED truyền thống.

Tivi QLED Toshiba AI 4K 65 inch 65M450RP.

Ngoài ra, hệ điều hành VIDAA U9 mang lại kho ứng dụng phong phú, phù hợp nhu cầu xem phim, YouTube và các nền tảng phổ biến. Mẫu TV này phù hợp với gia đình có không gian phòng khách rộng, ưu tiên màn hình lớn để xem phim, thể thao và giải trí đông người.

2. Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65D

Giá bán từ: 12,49 triệu đồng

Samsung QA55Q65D là đại diện tiêu biểu của dòng QLED tầm trung, hướng đến người dùng đề cao độ ổn định và thương hiệu. TV sử dụng công nghệ Quantum Dot cho dải màu rộng, hình ảnh tươi và độ sáng tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng phòng.

Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65D.

Bộ xử lý Quantum Processor 4K Lite giúp nâng cấp nội dung độ phân giải thấp lên gần chuẩn 4K, cải thiện rõ rệt trải nghiệm truyền hình và YouTube. Chưa hết, sản phẩm còn có giao diện mượt, dễ dùng và khả năng kết nối tốt với hệ sinh thái Samsung. Mẫu TV này phù hợp với gia đình trẻ, người dùng phổ thông muốn sở hữu một chiếc TV “dễ dùng, ít lỗi” cho nhu cầu giải trí hằng ngày.

3. Smart Tivi QNED LG AI 4K 55 inch 55QNED81ASA

Giá bán từ: 14,89 triệu đồng

Theo các chuyên gia đánh giá, TV LG 55QNED81ASA là lựa chọn nổi bật cho những ai quan tâm đến chất lượng hình ảnh cân bằng và công nghệ xử lý thông minh. TV sử dụng tấm nền QNED, tích hợp công nghệ Dynamic QNED Color, giúp màu sắc chính xác, độ tương phản cải thiện và góc nhìn rộng.

Tivi QNED LG AI 4K 55 inch 55QNED81ASA.

Bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen8 mới hỗ trợ nhận diện nội dung, tự động điều chỉnh hình ảnh và âm thanh theo ngữ cảnh sử dụng. Ngoài ra, TV còn kết nối với Ứng dụng LG ThinQ, cho phép điều khiển từ xa vô cùng tiện lợi. Mẫu TV này phù hợp với gia đình thường xuyên xem phim, chương trình truyền hình và cần hình ảnh trung thực, dễ chịu cho mắt.

4. Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q8F5

Giá bán từ: 14,99 triệu đồng

Tivi Samsung QA55Q8F5 là một trong những mẫu QLED có cấu hình mạnh trong phân khúc dưới 15 triệu đồng. TV sở hữu công nghệ Chuyển động mượt Motion Xcelerator và Super Ultra Wide Game View & Game Bar, mang lại trải nghiệm tuyệt vời khi xem thể thao hoặc chơi game console.

Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q8F5.

Công nghệ QLED kết hợp AI nâng cấp hình ảnh giúp tăng độ chi tiết, màu sắc sống động và độ tương phản tốt. Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite tạo cảm giác trải nghiệm vô cùng chân thực. Nhìn chung, đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng trẻ, gia đình yêu thích thể thao, phim hành động hoặc có nhu cầu giải trí đa dạng hơn TV phổ thông.

5. Google Tivi Casper 4K 55 inch D55UGC620

Giá bán từ: 12,19 triệu đồng

TV Casper D55UGC620 là lựa chọn “kinh tế” trong danh sách này với mức giá thấp hơn đáng kể so với các "đối thủ" QLED và QNED. TV sử dụng tấm nền LED 4K, đáp ứng tốt nhu cầu xem truyền hình, YouTube và các ứng dụng.

Tivi Casper 4K 55 inch D55UGC620.

Điểm mạnh của mẫu này nằm ở nền tảng Google TV, giao diện trực quan, dễ sử dụng và hỗ trợ điều khiển giọng nói tiếng Việt. Dù không nổi bật về độ sáng hay màu sắc như QLED, Casper D55UGC620 vẫn là lựa chọn hợp lý cho người dùng phổ thông, gia đình cần TV 55 inch giá rẻ để phục vụ nhu cầu giải trí cơ bản.