Ba thói quen phổ biến làm hỏng TV mà người dùng không hay biết

Mặc dù vậy, nhiều người có thể vô tình làm giảm tuổi thọ và chất lượng hình ảnh của TV mà không hề hay biết. Mọi thứ bắt nguồn từ một số thói quen sử dụng, bao gồm ba thói quen phổ biến dưới đây mà người dùng nên tránh xa.

Tránh tăng âm lượng tối đa

Nhiều người thường tăng âm lượng lên mức tối đa để nghe rõ lời thoại, nhưng điều này có thể dẫn đến âm thanh bị méo. Điều này là vì khi âm lượng quá lớn, bộ khuếch đại sẽ bị quá tải gây ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.

Chỉ nên sử dụng âm lượng TV ở mức vừa đủ.

Để cải thiện trải nghiệm nghe, hãy giữ âm lượng dưới 75-80% và cân nhắc đầu tư vào loa thanh hoặc hệ thống loa đa kênh. Những thiết bị này sẽ mang lại âm thanh trong trẻo và đầy đặn hơn, giúp người dùng có thể thưởng thức nội dung mà không lo lắng về âm thanh bị méo.

Để TV bật cả ngày

Nếu cảm thấy để hình ảnh tĩnh trên màn hình trong thời gian dài mà không gặp vấn đề lớn hoàn toàn là suy nghĩ sai lầm, điều này là vì hành động đó có thể gây ra hiện tượng cháy màn hình, đặc biệt với TV OLED. Khi một hình ảnh tĩnh hiển thị quá lâu, các điểm ảnh sẽ bị hao mòn không đồng đều, dẫn đến hiện tượng lưu ảnh.

Tuyệt đối tránh để ảnh tĩnh hiển thị trong thời gian dài, đặc biệt là TV OLED.

Để tránh tình trạng này, hãy tránh để TV ở chế độ tạm dừng trong thời gian dài và sử dụng trình bảo vệ màn hình hoặc tính năng dịch chuyển điểm ảnh nếu có. Giảm độ sáng cũng là một cách hiệu quả để làm chậm quá trình hao mòn.

Cập nhật phần mềm thường xuyên

Bỏ qua các bản cập nhật phần mềm trên Smart TV có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và bảo mật. Các nhà sản xuất thường phát hành bản cập nhật để sửa lỗi, vá lỗ hổng bảo mật và cải thiện khả năng tương thích với các ứng dụng.

Cập nhật phần mềm thường xuyên sẽ giúp Smart TV hoạt động ổn định hơn.

Nếu không cập nhật, người dùng có thể gặp phải tình trạng lag, ứng dụng bị sập hoặc mất quyền truy cập vào các dịch vụ phát trực tuyến. Hơn nữa, việc cập nhật phần mềm cũng giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng khỏi các cuộc tấn công mạng. Để dễ dàng hơn, hãy bật tính năng cập nhật tự động trong phần cài đặt của TV.

Bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ nói trên, người dùng có thể giữ cho TV của mình luôn sắc nét, sáng và bền bỉ như ngày đầu.