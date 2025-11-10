Smart TV Micro LED hay Smart TV OLED đáng mua hơn?

Độ tương phản và độ sắc nét vượt trội của TV OLED đã khiến người xem kinh ngạc trong hơn 10 năm qua. Chúng luôn nằm trong số những chiếc TV tốt nhất trên kệ.

Nhưng trong suốt thời kỳ hoàng kim của OLED, một công nghệ hiển thị ấn tượng không kém — Micro-LED đã xuất hiện, cạnh tranh ngôi vị màn hình TV tốt nhất.

TV Samsung.

Tuy nhiên, TV Micro-LED hầu như vẫn chưa xuất hiện nhiều. Một số ít TV Micro-LED hiện hữu rất khó tìm, giá thành cao ngất ngưởng và không có kích thước phổ biến. Giới chuyên gia đang đặt ra 1 nghi vấn: Liệu Micro-LED có thể thay thế OLED ở vị trí dẫn đầu trong chuỗi cung ứng TV hay không?

Công nghệ màn hình OLED so với Micro-LED: Sự khác biệt là gì?

Trước tiên, hãy cùng xem xét những đặc điểm chung của hai công nghệ này: Cả OLED và Micro-LED đều có khả năng tạo ra mức độ màu đen hoàn hảo nhờ vào việc mỗi điểm ảnh trên mỗi loại màn hình đều có khả năng tự phát sáng. Màn hình OLED đạt được điều này bằng cách tận dụng vật liệu hữu cơ trong khi màn hình Micro-LED được tạo thành từ các đèn LED siêu nhỏ thay vì đèn nền truyền thống.

Samsung cũng đã nghiên cứu công nghệ màn hình Micro OLED.

Ưu điểm này có tác động cực kỳ tích cực đến chất lượng hình ảnh. Màn hình OLED và Micro-LED không bị hiện tượng lóa sáng, mang tới góc nhìn siêu rộng và có độ tương phản tốt hơn so với màn hình QLED và Mini-LED cơ bản.

Tuy nhiên, TV Micro-LED có một ưu điểm lớn so với các TV OLED tốt nhất hiện nay: độ sáng. Chiếc TV OLED sáng nhất — LG G5 mang lại độ sáng điểm ảnh tối đa trong khoảng từ 2.000 - 2.500 nit. Đây là độ sáng đáng kinh ngạc đối với một chiếc TV OLED.

Tuy nhiên, TV Micro-LED có khả năng đạt độ sáng điểm ảnh từ 4.000 - 5.000 nit. Một số TV còn sáng hơn thế. Ngoài ra, vì không sử dụng vật liệu hữu cơ mỏng manh như TV OLED, các TV Micro-LED ít bị hiện tượng lưu ảnh (burn-in), một hiện tượng hình ảnh dư lại trên màn hình sau khi sử dụng liên tục.

Các TV OLED ngày nay được trang bị một loạt các biện pháp giúp giảm thiểu đáng kể hiện tượng lưu ảnh nhưng màn hình Micro-LED vẫn xử lý tốt hơn.

Tại sao vẫn chưa có nhiều TV Micro-LED?

Hiện tại, các mẫu TV Micro-LED của Samsung (2024) thường có kích thước hơn 100 inch tính và có giá lên tới hơn 100.000 USD (khoảng 2,63 tỷ đồng).

Công nghệ này quá đắt đỏ để sản xuất ở kích thước nhỏ hơn và số ít TV được tung ra thị trường cũng không trụ được lâu. Nói một cách đơn giản, TV Micro-LED cần thời gian để trải qua những khó khăn phát triển tương tự như TV OLED đã trải qua gần 15 năm trước.

TV OLED so với TV Micro-LED: Ai sẽ chiến thắng?

Không thể phủ nhận là TV OLED đã có một khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua marathon này. Công nghệ màn hình nổi tiếng này không chỉ được giảm giá đáng kể mà còn có một số loại mang lại lợi ích hiệu suất riêng.

Dòng màn hình OLED được tăng cường chấm lượng tử như TV Samsung S95F mang lại màu sắc tươi sáng và tinh khiết hơn so với màn hình OLED tiêu chuẩn. Chiếc TV LG G5 sở hữu độ sáng hàng đầu nhờ công nghệ OLED thế hệ thứ tư mới và được cải tiến của LG Display với cấu trúc hoàn toàn khác biệt so với màn hình OLED tiêu chuẩn.

TV LG.

Nhưng những lợi ích của màn hình Micro-LED so với OLED cũng không thể phủ nhận. Và mặc dù công nghệ này chậm hơn đối thủ cạnh tranh về mặt phát triển nhưng rõ ràng, chiếc TV tốt nhất của năm là một tuyệt tác màn hình Micro-LED.

Hiện tại, Samsung, Hisense và Sony đang phát triển các loại TV Mini-LED mới, được thiết kế để thu hẹp khoảng cách giữa những chiếc TV Mini-LED tốt nhất hiện nay và những chiếc TV Micro-LED của tương lai.

Đáng chú ý, Samsung còn đặt tên cho chiếc TV mới nhất của mình là "Samsung Micro RGB". Siêu phẩm này có mức giá cực "khét" - lên tới 150.000 USD (khoảng 3,9 tỷ đồng).