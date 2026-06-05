Cách tìm nơi bán xăng E5 RON 92 qua ứng dụng Quanh tôi của Bộ Công thương

Trong bối cảnh thị trường nhiên liệu có nhiều biến động và xăng sinh học thế hệ mới E10 chính thức được phân phối từ ngày 1/6, việc tìm kiếm điểm bán xăng E5 RON 92 chuẩn giá, chuẩn chất lượng trở thành mối quan tâm lớn của người dân. Ứng dụng "Quanh tôi" vừa được Bộ Công Thương đưa vào vận hành chính là giải pháp công nghệ tối ưu giải quyết bài toán này.

Ảnh minh họa một trạm xăng dầu tại Việt Nam.

Theo đó, ứng dụng được phân phối trên cả hai nền tảng iOS và Android. Đây là bản đồ số chuyên biệt, cho phép người tiêu dùng dễ dàng tra cứu vị trí cây xăng, theo dõi giá bán thời gian thực và trực tiếp giám sát chất lượng dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực xăng dầu.

Để tìm kiếm nơi bán xăng E5 RON 92, người dùng chỉ cần tải ứng dụng bằng từ khóa "Quanh tôi" trên App Store hoặc Google Play. Thông qua định vị GPS, ứng dụng sẽ hiển thị toàn bộ các cửa hàng xăng dầu xung quanh vị trí hiện tại hoặc dọc theo lộ trình di chuyển của phương tiện. Hoặc bạn có thể chạm nhanh vào biểu tượng "Xăng E5" nằm bên dưới thanh tìm kiếm để lọc nhanh danh sách các trạm có bán xăng E5 RON 92.

Khi chạm vào một trạm xăng bất kỳ trên bản đồ, người dân sẽ nắm bắt được đầy đủ thông tin chi tiết bao gồm: địa chỉ chính xác, trạng thái hoạt động (đang mở cửa hay tạm dừng), danh mục các loại nhiên liệu hiện có và giá bán niêm yết cụ thể. Tính năng này vô cùng hữu ích đối với tài xế di chuyển đường dài hoặc trong các thời điểm nguồn cung thị trường biến động, giúp chủ xe chủ động lựa chọn điểm đổ xăng phù hợp và tối ưu chi phí.

Giao diện của ứng dụng Quanh tôi khi xem chi tiết thông tin một trạm xăng.

Đáng chú ý, ghi nhận thực tế cho thấy hệ thống hiện đã cập nhật chi tiết giá bán của xăng E5 RON 92 và dầu diesel phục vụ người dân, trong khi dữ liệu về loại xăng mới E10 đang tiếp tục được hoàn thiện. Vì vậy, trước mắt, các thông tin ứng dụng cung cấp phần lớn mang tính tham khảo.

Không chỉ dừng lại ở vai trò tra cứu, "Quanh tôi" còn là công cụ đắc lực giúp người dân bảo vệ quyền lợi của mình. Tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 3/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã khuyến nghị người tiêu dùng tích cực phản ánh, đánh giá để hỗ trợ đắc lực cho công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng nhiên liệu.

Nếu phát hiện cây xăng E5 RON 92 có hành vi vi phạm như bán sai giá, đóng cửa bất thường, găm hàng hạn chế số lượng bán, không xuất hóa đơn điện tử hoặc có dấu hiệu gian lận chất lượng, an toàn cháy nổ, người dùng có thể gửi kiến nghị trực tiếp trên ứng dụng. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp nhận dữ liệu và xử lý tức thời, đảm bảo tính minh bạch cho thị trường.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn tích hợp tính năng chấm điểm dịch vụ trạm xăng, quản lý chi phí nhiên liệu cá nhân theo từng phương tiện, và hỗ trợ các cửa hàng cập nhật tiện ích đi kèm như trạm sạc điện, cửa hàng tiện lợi, hay khu ăn uống.