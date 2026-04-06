Cắt giảm tiền điện hằng tháng nhờ 3 thiết bị công nghệ dễ lắp đặt

Trong cuộc sống hàng ngày, những thói quen nhỏ như để đèn sáng trong phòng không có người, sạc điện thoại không cần thiết hay bật máy điều hòa không đúng lúc có thể dẫn đến việc tăng cao hóa đơn tiền điện.

Mặc dù vậy, hiện nay đã có nhiều công nghệ giá cả phải chăng và dễ lắp đặt giúp giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả. Một số thiết bị hữu ích dưới đây hy vọng sẽ giúp người dùng yên tâm hơn với các hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Ổ cắm thông minh

Đây là một trong những khoản đầu tư tiết kiệm chi phí nhất. Ổ cắm thông minh có thể cắm vào bất kỳ ổ điện tiêu chuẩn nào, kết nối với Wi-Fi và cho phép người dùng điều khiển từ xa qua điện thoại di động. Họ có thể bật tắt, lên lịch hẹn giờ và theo dõi mức tiêu thụ điện năng theo thời gian thực.

Một trong những ứng dụng nổi bật là loại bỏ mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của các thiết bị như tivi, máy chơi game hay lò vi sóng. Khi được lập trình tự động tắt vào thời điểm nhất định, mức tiêu thụ này sẽ giảm xuống bằng 0.

Bóng đèn thông minh

Bóng đèn thông minh không chỉ cho phép người dùng bật/tắt từ xa mà còn có khả năng lên lịch tự động tắt khi họ rời khỏi nhà hoặc vào một thời điểm đã định. Một số mẫu còn cho phép điều chỉnh cường độ ánh sáng giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể. Người dùng có thể tạo các quy trình tự động, như đèn hành lang bật khi họ về nhà và tắt sau 10 phút.

Cảm biến chuyển động và hiện diện

Đây là giải pháp hiệu quả cho vấn đề đèn bị bỏ quên trong các không gian như hành lang, phòng tắm hay cầu thang. Cảm biến chuyển động sẽ phát hiện sự hiện diện của người trong không gian và tự động bật hoặc tắt đèn. Khi không có chuyển động trong một khoảng thời gian nhất định, đèn sẽ tự động tắt, từ đó giúp tiết kiệm điện năng.

Với những thiết bị này, hy vọng rằng các gia đình có thể dễ dàng giảm thiểu chi phí điện năng và góp phần bảo vệ môi trường.