7 thông báo quan trọng nhất tại Microsoft Build 2026

Microsoft đã chính thức khai mạc hội nghị Build 2026 với bài phát biểu của CEO Satya Nadella cùng nhiều lãnh đạo cấp cao.

Hình ảnh tại sự kiện Microsoft Build 2026.

Sự kiện năm nay tập trung mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI), từ phần cứng mới dành cho nhà phát triển đến các mô hình AI tự phát triển, hệ điều hành kết nối trợ lý số và những bước tiến trong lĩnh vực điện toán lượng tử.

1. Surface RTX Spark Dev Box: Máy tính mini dành cho phát triển AI

Một trong những sản phẩm phần cứng đáng chú ý nhất tại Build 2026 là Surface RTX Spark Dev Box, mẫu máy tính mini được thiết kế dành riêng cho các nhà phát triển muốn chạy mô hình AI trực tiếp trên thiết bị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây.

Thiết bị sử dụng chip Nvidia Spark RTX mới dựa trên kiến trúc Arm và được trang bị bộ nhớ hợp nhất (Unified Memory) 128 GB. Microsoft cũng cài sẵn nhiều công cụ phục vụ lập trình như Visual Studio Code và GitHub Copilot.

Ảnh minh họa.

Surface RTX Spark Dev Box chạy phiên bản Windows 11 Pro được tinh chỉnh riêng cho lập trình viên với chế độ nền tối được kích hoạt mặc định, thanh tác vụ tối giản và loại bỏ các widget không cần thiết.

2. Windows được nâng cấp để thân thiện hơn với lập trình viên

Bên cạnh phần cứng mới, Microsoft cũng công bố hàng loạt cải tiến dành cho Windows 11 nhằm thu hút cộng đồng phát triển phần mềm.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc tích hợp Coreutils, bộ công cụ dòng lệnh quen thuộc trên Linux, cho phép chạy trực tiếp trên Windows mà không cần môi trường trung gian.

Microsoft cũng mở rộng khả năng của Windows Subsystem for Linux (WSL), cho phép người dùng tạo, vận hành và tương tác với các container Linux ngay trong Windows. Điều này giúp các nhà phát triển triển khai và kiểm thử ứng dụng thuận tiện hơn.

Ngoài ra, Intelligent Terminal mới được giới thiệu như một công cụ hỗ trợ lập trình thông minh. Hệ thống có thể cung cấp ngữ cảnh làm việc cho các tác nhân AI (AI Agent) mà nhà phát triển đang sử dụng, từ đó cải thiện hiệu quả hỗ trợ viết mã và xử lý tác vụ.

3. Project Solara: Hệ điều hành kết nối AI trên nhiều thiết bị

Microsoft cũng lần đầu giới thiệu Project Solara, một hệ điều hành dựa trên Android được phát triển để vận hành các AI Agent trên nhiều thiết bị khác nhau.

Dự án được xây dựng với sự hợp tác của Qualcomm và MediaTek. Theo Microsoft, Project Solara có thể đóng vai trò như cầu nối giữa máy tính cá nhân và các thiết bị thông minh khác, cho phép chuyển giao nhiệm vụ giữa các nền tảng một cách liền mạch.

Trong phần trình diễn tại sự kiện, Microsoft giới thiệu hai thiết bị mẫu có thể sử dụng nền tảng này, bao gồm một trung tâm điều khiển dạng desktop và một thiết bị đeo dạng huy hiệu điện tử. Project Solara cho thấy tham vọng của Microsoft trong việc xây dựng hệ sinh thái AI hoạt động xuyên suốt trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

4. Scout: Trợ lý AI luôn hoạt động trong nền

Sau sự nổi lên của nền tảng AI mã nguồn mở OpenClaw trong năm nay, Microsoft cũng công bố trợ lý AI mới mang tên Scout.

Scout được tích hợp sâu với các ứng dụng Microsoft 365 như Outlook, OneDrive và Microsoft Teams. Trợ lý này có thể hoạt động liên tục trong nền nhằm hỗ trợ người dùng xử lý công việc hàng ngày như sắp xếp lịch làm việc, quản lý báo cáo chi phí, soạn thảo email hoặc tổ chức tài liệu.

Theo Microsoft, Scout chỉ là một phần trong hệ sinh thái "Autopilot Agents" của hãng. Mỗi AI Agent trong hệ thống sẽ có vai trò và chức năng riêng biệt. Hiện Scout được phát hành dưới dạng bản thử nghiệm trên máy tính dành cho nhóm khách hàng Frontier tại Mỹ.

5. Microsoft giới thiệu mô hình AI suy luận đầu tiên

Một trong những thông báo quan trọng nhất tại Build 2026 là việc Microsoft tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào các mô hình của OpenAI bằng cách phát triển hệ thống AI riêng.

Hãng đã công bố tổng cộng bảy mô hình AI mới, trong đó nổi bật là MAI-Thinking-1 – mô hình suy luận đầu tiên do Microsoft tự phát triển.

MAI-Thinking-1 sở hữu 35 tỷ tham số hoạt động (35 billion active parameters) cùng cửa sổ ngữ cảnh 128K. Theo Microsoft, mô hình này được thiết kế cho các tác vụ phức tạp như thực hiện nhiều bước suy luận liên tiếp, xử lý ngữ cảnh dài và hỗ trợ tạo mã nguồn.

Ngoài MAI-Thinking-1, Microsoft cũng cập nhật nhiều mô hình AI khác liên quan đến tạo ảnh, tổng hợp giọng nói, sinh mã lập trình và chuyển đổi giọng nói thành văn bản.

6. Tăng cường kiểm soát AI Agent trên Windows

Khi AI Agent ngày càng có khả năng tự động hóa nhiều tác vụ, vấn đề bảo mật và quyền truy cập dữ liệu trở thành mối quan tâm lớn.

OpenClaw trên Windows.

Để giải quyết điều này, Microsoft giới thiệu Microsoft Execution Containers (MXC), công nghệ cho phép lập trình viên thiết lập các giới hạn và quyền truy cập cụ thể cho AI Agent trên thiết bị.

Song song với đó, Microsoft cũng phát hành ứng dụng đồng hành dành cho OpenClaw. Công cụ này cho phép người dùng tạo AI Agent riêng hoặc kết nối với các Agent có sẵn, đồng thời vận hành chúng trong môi trường cách ly (sandbox) nhằm giảm thiểu rủi ro bảo mật.

7. Chip lượng tử Majorana 2 tăng độ chính xác gấp 1.000 lần

Ở lĩnh vực điện toán lượng tử, Microsoft công bố thế hệ chip mới mang tên Majorana 2. Theo hãng, các qubit – đơn vị lưu trữ thông tin trong máy tính lượng tử trên Majorana 2 có độ chính xác cao hơn khoảng 1.000 lần so với thế hệ trước.

Bước tiến này đạt được nhờ việc sử dụng cấu trúc vật liệu mới kết hợp chì và một số hợp chất đặc biệt khác.

Chip lượng tử Majorana 2.

Điện toán lượng tử là một trong những công nghệ có tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp trong tương lai, từ y học, khoa học vật liệu đến mô phỏng hệ thống phức tạp.

Với tốc độ phát triển hiện tại, Microsoft cho biết sẽ xây dựng máy tính lượng tử thực tiễn vào năm 2029.