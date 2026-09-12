Top 5 máy giặt Inverter lồng đứng, giá dưới 7 triệu đồng

Thị trường máy giặt Inverter hiện có nhiều lựa chọn dưới 7 triệu đồng, từ các mẫu lồng đứng dung tích 9-11 kg. Điểm chung của nhóm sản phẩm này là hướng tới khả năng vận hành ổn định và kiểm soát điện năng trong quá trình giặt. Tuy nhiên, mỗi model lại tập trung vào một nhu cầu khác nhau: có máy ưu tiên tiết kiệm nước, mẫu chú trọng khả năng làm sạch trong khi một số sản phẩm phù hợp gia đình đông người nhờ dung tích lớn. Dưới đây là 5 gợi ý máy giặt Inverter lồng đứng giá dưới 7 triệu đồng, đáp ứng nhiều nhu cầu gia đình.

1. Máy giặt Hitachi Inverter 9 Kg LTL 09MV00 GG

Giá bán từ: 4,99 triệu đồng

Với khối lượng giặt 9 kg, Hitachi LTL 09MV00 GG hướng đến các gia đình khoảng 3-5 người. Đây là mẫu máy cửa trên, lồng đứng, sử dụng động cơ Inverter truyền động trực tiếp nhưng vẫn siêu tiết kiệm chi phí.

Máy giặt Hitachi Inverter 9 Kg LTL 09MV00 GG.

Điểm đáng chú ý của model này là công nghệ Smart Wash, giặt thông minh giúp máy vận hành tối ưu hơn. Thêm vào đó, nhà sản xuất còn tích hợp cho máy nhiều chương trình đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng: giặt nửa tải, giặt nhanh, đồ mỏng,... Và mặc dù có giá phải chăng, máy vẫn vận hành êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả nhờ công nghệ Inverter.

2. Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV

Giá bán từ: 6,99 triệu đồng

Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV cũng là 1 lựa chọn đáng thử trong tầm giá dưới 7 triệu đồng. Giống như các sản phẩm khác, máy cũng có công nghệ Inverter tiết kiệm điện, giúp các gia đình tiết kiệm chi phí khi sử dụng trong thời gian dài.

Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg AW-DUK1300KV.

Lợi thế của model này nằm ở khối lượng giặt siêu lớn - 12kg. Máy có nhiều chương trình giặt, được tích hợp công nghệ siêu bọt khí Nano, giúp chất giặt tẩy có thể dễ dàng thấm sâu vào từng sợi vải, đánh bay các vết bẩn cứng đầu. Sản phẩm có thiết kế khá gọn gàng, không chiếm nhiều diện tích, giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi.

3. Máy giặt Samsung Ecobubble Inverter 9.5 kg WA40F95E1CSV

Giá bán từ: 6,69 triệu đồng

Giống như các sản phẩm khác trong danh sách này, máy giặt Samsung WA40F95E1CSV cũng có thiết kế cửa trên, lồng đứng và phù hợp gia đình khoảng 5-7 người. Máy sử dụng Digital Inverter, động cơ truyền động trực tiếp.

Máy giặt Samsung Ecobubble Inverter 9.5 kg WA40F95E1CSV.

Khác với máy giặt Hitachi tập trung vào cảm biến tải trọng, Samsung tạo điểm nhấn ở hệ thống hỗ trợ làm sạch. Máy sử dụng công nghệ Eco Bubble, kết hợp khay tạo bong bóng siêu mịn BubbleStorm để hỗ trợ hòa tan chất giặt tẩy trước khi đưa vào quần áo. Công nghệ Intensive Wash tiếp tục tăng khả năng thẩm thấu chất giặt tẩy.

4. Máy giặt Toshiba Inverter 9 kg AW-DK1000FV

Giá bán từ: 5,99 triệu đồng

Nếu tiêu chí quan trọng là mức tiêu thụ điện, Toshiba AW-DK1000FV là mẫu đáng chú ý trong nhóm. Máy có khối lượng giặt 9 kg, thiết kế cửa trên, lồng đứng và sử dụng công nghệ tiết kiệm điện Inverter.

Máy giặt Toshiba Inverter 9 kg AW-DK1000FV.

Ngoài ra, khối lượng giặt 9 kg của máy phù hợp gia đình có nhu cầu giặt thường xuyên nhưng không quá lớn. Màn hình của máy hiển thị song ngữ Anh - Việt và nút nhấn, dễ dàng sử dụng. Đồng thời, máy giặt cũng có chế độ Khóa trẻ em và hẹn giờ giặt, vô cùng tiện lợi.

5. Máy giặt Aqua Inverter 11 kg AWM11-B316L

Giá bán từ: 5,99 triệu đồng

Máy giặt Aqua AWM11-B316L có khối lượng giặt lên tới 11 kg, lớn nhất trong 5 sản phẩm, thuộc nhóm máy cửa trên, lồng đứng. Do đó, sản phẩm rất phù hợp với gia đình đông người hoặc những nhà có thói quen gom quần áo, chăn ga để giặt một lần.

Máy giặt Aqua Inverter 11 kg AWM11-B316L.

Ngoài ra, sản phẩm còn có đa dạng chương trình giặt, phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng như giặt nhanh 15 phút, giặt lưu hương,... Hộp đánh tan bột giặt TurboX giúp hòa tan chất giặt tẩy trước khi sử dụng, trong khi van sử dụng mực nước thấp hỗ trợ vận hành ở điều kiện áp lực nước yếu.