iPhone 18 Pro Max 2TB phiên bản "vảy rồng" có giá 309 triệu đồng

Thương hiệu chế tác G'Ace International vừa công bố hệ sinh thái các phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bespoke cao cấp. Được thực hiện thủ công trên nền tảng thiết bị chính hãng, chuỗi sản phẩm bespoke lần này bao gồm bộ sưu tập G'Ace Prime (giới hạn 199 chiếc), Guan Yu (giới hạn 16 chiếc) và Imperial Dragon (giới hạn 99 chiếc).

Một bản chế tác của iPhone 18 Pro Max.

Tâm điểm của G'Ace Prime là giữa ba vòng camera có một viên đá quý hình tam giác đều chuẩn Custom Trillion-Cut. Đặc biệt nhất trong bộ sưu tập là phiên bản Prime Master Diamond, nhà chế tác dành riêng 10 viên kim cương nuôi cấy HPHT (Lab-Grown Diamond) kích thước lớn để chế tác cho đúng 10 chiếc iPhone 18 Pro Max trên thế giới.

Để tạo nên viên Prime Element hình tam giác có độ dài cạnh khoảng 6,3mm và trọng lượng hoàn thiện đạt khoảng 0,6 carat, các nghệ nhân kim hoàn đã phải bắt đầu từ phôi kim cương tròn nguyên bản có đường kính gần 8mm và trọng lượng ban đầu xấp xỉ 2 carat. Điều đó có nghĩa họ phải chấp nhận hy sinh một lượng lớn vật liệu kim cương thô nhằm đạt được tỷ lệ hình học cân đối và hiệu ứng phản quan.

Tùy bản chế tác, một viên kim cương có thể được đính giữa cụm 3 camera của iPhone 18 Pro Max.

Song song với vẻ đẹp kim hoàn đương đại của dòng Prime, nhà chế tác còn mang đến hai bộ sưu tập khác trên nền tảng iPhone 18 Pro và Pro Max. Bộ sưu tập Guan Yu được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 16 chiếc toàn cầu, có tùy chọn kim cương nuôi cấy HPHT với kích thước 5,4mm.

Trong khi đó, Imperial Dragon được chế tác giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới. Mặt lưng iPhone 18 Pro Max bản Imperial Dragon được chế tác với họa tiết vảy rồng trên nền thép không gỉ mạ vàng hồng 18K hoặc vàng 24K, đi kèm bộ phím bằng vàng 18K Au750. Đặc biệt, mỗi chiếc iPhone 18 Pro Max bản Imperial Dragon đều đi kèm bao da phối da cá sấu đính nạm kim cương và hộp đựng bằng da Nappa Ý sang trọng.

Mức giá dành cho các dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bespoke nói trên dao động từ 143 triệu đồng (iPhone 18 Pro 256GB bản Prime Prime Gold, gấp gần 4 lần giá gốc 39 triệu đồng) cho tới hơn 309 triệu đồng (iPhone 18 Pro Max 2TB bản Imperal Dragon, gấp 3 lần giá gốc 104 triệu đồng).