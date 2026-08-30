Nhiều người đang lãng phí máy giặt khi bỏ qua những chế độ này

Chúng ta thường có thói quen sử dụng máy giặt và máy sấy theo cách quen thuộc, đó là chỉ thiết lập các nút điều khiển và để nguyên cho mỗi lần giặt. Nhưng việc này không phải là cách tối ưu để bảo vệ quần áo và sử dụng thiết bị, trong khi có một số chế độ giặt mà người dùng có thể chưa biết đến nhưng rất đáng để thử.

Chu trình giặt chống nhăn

Đây là lựa chọn lý tưởng cho hầu hết các loại quần áo, trừ khi người dùng thường xuyên phải giặt đồ bẩn nhiều. Chế độ này sử dụng nước ở nhiệt độ thấp, tốc độ quay chậm và thời gian làm nguội trước khi quay chậm lại, từ đó giúp giảm nhăn hiệu quả. Nếu máy giặt hoặc máy sấy không có tùy chọn này, người dùng hãy tìm các chế độ như giặt đồ màu hay giặt đồ thường ngày.

Giặt nhanh hoặc tốc độ cao

Chế độ giặt nhanh là giải pháp tuyệt vời khi cần gaiwtj một hoặc hai món đồ cần giặt gấp. Thay vì mất đến 1 giờ cho một chu trình giặt thông thường, chế độ này có thể rút ngắn thời gian xuống còn một nửa bằng cách giảm thời gian khuấy trộn và ngâm vải.

Ngâm trước hoặc giặt trước

Đối với quần áo bị dính vết bẩn, chế độ ngâm trước sẽ giúp xử lý các vết bẩn hiệu quả hơn. Người dùng có thể ngâm quần áo trong nước và chất tẩy rửa trước khi bắt đầu chu trình giặt chính, thường thêm từ 15 đến 30 phút vào thời gian giặt.

Chế độ chỉ sấy gió

Đây là một trong những tính năng hữu ích của máy sấy, vốn chỉ sử dụng gió để làm sạch quần áo mà không cần nhiệt, rất thích hợp để loại bỏ bụi và lông thú cưng khỏi gối tựa, ga trải giường hay rèm cửa. Hãy đặt hẹn giờ khoảng 15 phút và thêm vài quả cầu sấy bằng len để đạt hiệu quả tốt nhất.

Chu trình làm sạch máy giặt

Để quần áo luôn sạch sẽ, máy giặt cũng cần được vệ sinh định kỳ. Hầu hết các máy giặt hiện đại có chế độ làm sạch, và người dùng nên sử dụng nó mỗi tháng 1 lần hoặc sau khoảng 30 lần giặt. Đây là chế độ giúp loại bỏ cặn bẩn từ chất tẩy rửa, nấm mốc và vi khuẩn gây mùi.

Khám phá và sử dụng những chế độ này không chỉ giúp quần áo của các gia đình trở nên sạch hơn mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị giặt ủi.