Thời gian đã tồn tại trước cả vụ nổ Big Bang?

Trong đoạn trích từ tác phẩm "On Time: The Physics That Makes the Universe Tick" do nhà xuất bản Đại học Princeton (Mỹ) ấn hành năm 2026, tác giả kiêm nhà vật lý lý thuyết Jim Al-Khalili đã xem xét khả năng thời gian không bắt đầu từ vụ nổ Big Bang. Thay vì là cột mốc khởi nguyên của mọi thứ, sự kiện bùng nổ này có thể chỉ là một khoảnh khắc diễn ra trong một dòng chảy thời gian đã tồn tại từ trước.

Liệu thời gian có thực sự bắt đầu từ thời khắc diễn ra Big Bang?

Trong vật lý, thời gian có mối liên hệ phức tạp khi gắn liền với thuyết tương đối, tính một chiều của entropy, và thậm chí có thể vận động theo cả hai chiều trong các hệ cơ học lượng tử. Để giải thích khả năng tồn tại trước Big Bang, giả thuyết lạm phát vĩnh cửu đặt ra kịch bản vũ trụ của chúng ta ra đời như một bong bóng nhỏ bên trong một không gian vô hạn liên tục lạm phát.

Theo kịch bản lạm phát vĩnh cửu, Big Bang chỉ đánh dấu thời điểm một khu vực không gian đột ngột ngừng lạm phát để chuyển sang giãn nở với tốc độ chậm hơn, trong khi không gian bên ngoài tiếp tục lạm phát. Lý thuyết này dự đoán sự ra đời của vô số vũ trụ bong bóng vĩnh viễn tách biệt nhau, tạo nên một đa vũ trụ tổng thể, dù một số nhà vật lý cho rằng ý tưởng này khó kiểm chứng bằng khoa học chuẩn mực.

Bên cạnh đó, một giả thuyết thay thế đáng chú ý khác là mô hình "vũ trụ học chu kỳ bảo giác" do Roger Penrose đề xuất. Quan điểm này nhận định vũ trụ đang trải qua chuỗi vô hạn các kỷ nguyên, trong đó mỗi chu kỳ đều khởi đầu bằng một vụ nổ lớn và khép lại ở trạng thái cân bằng nhiệt phân bố đồng đều bức xạ.

Nhà vật lý Jim Al-Khalili gợi mở giả thuyết về thời gian trước vụ Big Bang.

Thay vì giả định vũ trụ tự sụp đổ thành một cuộc "đại co rút" để bắt đầu lại, mô hình của Penrose vận dụng cơ chế hình học mang tên phép ánh xạ bảo giác. Khái niệm này kết nối cái kết lạnh giá, giãn rộng của một vũ trụ trước đó với sự khởi sinh nóng bỏng và đậm đặc của kỷ nguyên kế tiếp.