iPhone Duo: Giải pháp cho người thích điện thoại nhỏ nhưng cần màn hình lớn

Sự xuất hiện của iPhone Duo mang đến một lựa chọn khác cho nhóm người dùng từng yêu thích iPhone mini nhưng không tìm thấy mẫu máy tương tự trong những thế hệ gần đây.

Tuy nhiên, đây vẫn là một thiết bị gập có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với nhiều smartphone cao cấp. Ngoài ra, khả năng thay thế hoàn toàn một chiếc iPhone và iPad vẫn còn giới hạn do phần mềm và phụ kiện. Vì vậy, giá trị thực tế của iPhone Duo phụ thuộc nhiều vào cách mỗi người sử dụng thiết bị.

Kích thước nhỏ gọn khi đóng, thuận tiện cho thao tác một tay

Một trong những điểm khiến iPhone Duo thu hút nhóm người từng sử dụng iPhone mini nằm ở hình thức khi gập máy. Người dùng thích điện thoại nhỏ thường đánh giá cao khả năng cầm và thao tác bằng một tay, đặc biệt trong những tình huống cần vừa di chuyển vừa sử dụng điện thoại.

Cấu hình iPhone Duo.

Với một thiết bị lớn như iPhone 17, việc bỏ máy vào túi quần hoặc thao tác bằng một tay có thể kém thuận tiện hơn. Với iPhone Duo, khi đóng, sản phẩm giải quyết phần nào vấn đề này nhờ thiết kế nhỏ gọn hơn.

Lợi ích này có thể rõ rệt với những người thường xuyên nhắn tin nhanh, xem bản đồ khi đang mang theo đồ đạc hoặc sử dụng điện thoại trong không gian chật hẹp.

Màn hình gập mở rộng không gian sử dụng

Khác với một chiếc iPhone nhỏ truyền thống, iPhone Duo không chỉ tập trung vào kích thước. Khi mở, thiết bị trở thành một smartphone màn hình lớn, tạo thêm không gian cho việc đọc nội dung, xem video, chơi game hoặc sử dụng các ứng dụng cần diện tích hiển thị rộng.

iPhone Duo khi chơi game.

Đây cũng là lý do iPhone Duo có thể phù hợp với những người muốn có cả thiết bị nhỏ gọn và màn hình lớn nhưng không muốn mang theo hai sản phẩm riêng biệt.

Tuy nhiên, khả năng thay thế iPad vẫn có giới hạn. Việc mở rộng màn hình không đồng nghĩa mọi ứng dụng dành cho iPad sẽ hoạt động trên iPhone.

Do đó, người đang sử dụng iPad cho những công việc chuyên biệt vẫn có lý do để duy trì thiết bị riêng thay vì xem iPhone Duo như một sản phẩm thay thế hoàn toàn.

Hỗ trợ Apple Pencil nhưng chưa phải công cụ thay thế iPad

iPhone Duo hỗ trợ bút Apple Pencil USB-C, mở thêm khả năng ghi chú, đánh dấu hoặc thao tác với nội dung trên màn hình lớn khi thiết bị được mở.

Đây là thay đổi đáng chú ý với người dùng vốn mong muốn Apple Pencil có thể sử dụng trên iPhone. Tuy nhiên, thiết bị chỉ hỗ trợ phiên bản Apple Pencil USB-C thay vì Apple Pencil Pro.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo.

Điểm hạn chế này đặc biệt đáng quan tâm với người dùng sáng tạo nội dung hoặc vẽ kỹ thuật số. Apple Pencil Pro có những tính năng phục vụ thao tác chuyên sâu hơn trong khi việc thiếu hỗ trợ khiến iPhone Duo chưa thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm của một chiếc iPad đối với nhóm người dùng này.

Vì vậy, lợi ích của màn hình gập sẽ phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể. Với người chủ yếu đọc, ghi chú hoặc thao tác cơ bản, không gian màn hình lớn có thể hữu ích; với người sử dụng các ứng dụng chuyên nghiệp trên iPad, thiết bị vẫn chưa đáp ứng toàn bộ nhu cầu.

Mức giá cao là rào cản lớn

iPhone Duo có giá khởi điểm cao, khiến chi phí sở hữu trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc.

Mức giá của iPhone Duo quá cao.

Mức giá này càng đáng chú ý với những người thường sử dụng smartphone trong nhiều năm.

Với mức giá này, iPhone Duo không chỉ cạnh tranh với các smartphone cao cấp khác mà còn cạnh tranh trực tiếp với những sản phẩm Apple khác trong cùng ngân sách. Chẳng hạn, khoảng giá của iPhone Duo cũng có thể được dùng để mua một chiếc MacBook Pro 14 inch.

Tạm kết

Giá trị của iPhone Duo không nằm đơn thuần ở việc đây là một chiếc iPhone gập mà ở khả năng kết hợp hai nhu cầu sử dụng. Thiết kế này phù hợp với người thường xuyên di chuyển, phụ thuộc nhiều vào ứng dụng iOS nhưng vẫn muốn có màn hình rộng hơn mà không phải mang thêm máy tính bảng. Game thủ cũng có thể hưởng lợi từ diện tích hiển thị lớn hơn.

Ngược lại, người ít sử dụng smartphone, đang hài lòng với điện thoại hiện tại hoặc đã có iPad phục vụ nhu cầu màn hình lớn cần cân nhắc kỹ khoản chi trước khi xuống tiền.