“Nữ hoàng" trên nền tảng nội dung người lớn kiếm hơn 1.000 tỷ/năm, fan cuồng đòi cưới

Fan cuồng bám theo đòi cưới

Theo tờ New York Post, vào tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ tuần lễ thời trang đồ bơi "Miami Swim Week", Sophie Rain đã có mặt tại khách sạn Mondrian South Beach ở Miami, Mỹ. Sau khi sự kiện kết thúc, cô bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận tại sảnh khách sạn.

Connor McCrory, bạn thân kiêm phụ trách marketing của Sophie cho biết người đàn ông này nói rằng anh ta đã lái xe hơn 1.000 dặm từ New York đến Miami với mục đích kết hôn với Sophie Rain.

Cô lo sợ có nhiều fan cuồng bám theo mình.

“Điều đó lập tức khiến mọi người xung quanh cảnh giác”, Connor kể lại. Theo Connor, đây không phải trường hợp người hâm mộ nhận ra Sophie rồi xin chụp ảnh. Người đàn ông nói mình đã đi qua nhiều bang chỉ để gặp và kết hôn với cô.

Tình hình trở nên căng thẳng khi Sophie từ chối và chuẩn bị rời đi. Người đàn ông sau đó đã cố tiếp cận và kéo cô lại. Connor cho rằng hành vi này không thể xem đơn thuần là sự hâm mộ quá mức.

“Anh ta nói rằng mình lái xe hàng nghìn dặm để gặp một người chưa từng gặp mặt, rồi còn cố kéo cô ấy lại, bạn không thể coi đó là sự nhiệt tình vô hại”, Connor cho hay.

Đội ngũ của Sophie khi đó không gọi cảnh sát nhưng lập tức thông báo cho khách sạn, đề nghị nhân viên tăng cường cảnh giác nhằm ngăn người đàn ông này ở lại hoặc tìm cách quay trở lại.

Phía sau sự nổi tiếng là nỗi khổ bị quấy rối

Ở tuổi 21, Sophie Rain nổi tiếng trên mạng nhờ hình ảnh gợi cảm và hoạt động trên nền tảng nội dung dành cho người lớn OnlyFans. Thu nhập hằng năm của cô lên tới 45 triệu đô la (khoảng 1.170 tỷ đồng), nhưng cô cũng thường xuyên bị quấy rối và theo dõi.

Bên cạnh sự việc tại Miami, Sophie còn liên quan đến một trường hợp khác nghiêm trọng hơn. Người đàn ông tên Connor Litka, từng đột nhập vào nơi ở của cô vào năm ngoái, mới đây được báo cáo đã trốn khỏi một cơ sở điều trị tâm thần ở bang Indiana mà không được phép.

Phía Sophie đang tăng cường an ninh để đảm bảo sự an toàn của cô.

Được biết, trước khi rời đi Litka nói với nhân viên y tế rằng mình muốn quay lại Florida để ở cùng Sophie. Người này thậm chí tuyên bố giữa hai người từng có một “lời thề máu”. Thông tin trên khiến đội ngũ của Sophie lo ngại nguy cơ người đàn ông này tiếp tục tìm cách tiếp cận cô.

McCrory cho biết Sophie vốn là người tốt bụng và hy vọng những người có vấn đề sẽ nhận được sự điều trị phù hợp. Tuy nhiên, trước những nguy cơ liên tiếp, ê-kíp buộc phải thuê nhiều cựu hoặc cảnh sát đang nghỉ ca để bảo vệ cô trong quá trình di chuyển và làm việc. Chi phí cho vệ sĩ cá nhân và các biện pháp an ninh hiện lên tới gần 50.000 USD mỗi tháng (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Trong trường hợp của Sophie Rain, sự nổi tiếng không chỉ mang lại thu nhập và lượng người theo dõi khổng lồ, mà còn buộc cô phải chi một khoản tiền rất lớn để bảo vệ không gian riêng tư và sự an toàn của mình.