Ghen tị hôn nhân của tình cũ, cô gái lên Instagram tung tin giả "giật gân" và cái kết

Màn trả đũa người đàn ông bội bạc

Trang mirrormedia đưa tin, một nữ influencer họ Trần ở Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) từng có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông (influencer chỉ những người nổi tiếng trên mạng xã hội). Tuy nhiên, mối quan hệ nhanh chóng đổ vỡ sau khi cô phát hiện người này ngoại tình.

Sau đó, cô Trần biết được bạn trai cũ đã kết hôn. Để trả đũa người đàn ông bội bạc, cô đã sử dụng tài khoản cá nhân của mình với khoảng 11.000 người theo dõi để đăng tải hàng loạt nội dung bịa đặt. Trong vòng khoảng 1 năm, cô đăng tổng cộng 32 bài viết xuyên tạc về bạn trai cũ và vợ anh.

Cô Trần còn tải ảnh selfie và ảnh đời thường của người đàn ông từ các trang mạng xã hội, đồng thời công khai tên thật của anh và vợ. Đáng chú ý, cô bịa đặt rằng hai người thực chất là anh em ruột nhưng vẫn kết hôn và có con.

Để trả đũa bạn trai cũ, cô Trần bịa đặt ra nhiều câu chuyện.

Trong các bài đăng, cô Trần đưa ra những lời lẽ như chúc người đàn ông “sớm sinh con với em gái”, chế giễu chuyện hai người “là họ hàng thật nhưng diễn cảnh sinh con giả” hay gọi việc “loạn luân, kết hôn và sinh con” là ghê tởm.

Cô cũng công khai xúc phạm người đàn ông bằng những từ ngữ miệt thị, cáo buộc anh là người “thích quan hệ bừa bãi” và gọi anh là “đồ rác rưởi”.

Vụ việc chỉ bị phát hiện khi người vợ đang mang thai tình cờ nhìn thấy các bài đăng. Phát hiện mình và chồng bị gán ghép vào một câu chuyện bịa đặt, cô cho rằng danh dự và cuộc sống tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên quyết định khởi kiện.

Cái giá phải trả sau hành vi xuyên tạc trên MXH

Trong quá trình xét xử, cô Trần phủ nhận cáo buộc và đưa ra nhiều lập luận nhằm bác bỏ trách nhiệm. Cô cho rằng người đàn ông trong những bức ảnh chỉ “trông giống bạn trai cũ của mình”, đồng thời nói bản thân “không hề nêu tên cụ thể”. Cô cũng cáo buộc phía người đàn ông từng quấy rối gia đình mình.

Tuy nhiên, sau khi đối chiếu các chứng cứ với những lời khai trước đó của bị cáo, tòa cho rằng những lời giải thích này không đủ cơ sở để phủ nhận hành vi. Theo phán quyết, hành vi của cô Trần xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nhưng đã chuyển thành việc bịa đặt thông tin và làm tổn hại danh dự người khác trên mạng xã hội.

Cuối cùng, cô bị tuyên 6 tháng tù về các hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật Đài Loan. Bị cáo có thể lựa chọn nộp 180.000 Đài tệ (khoảng 147 triệu đồng) để thay thế hình phạt tù theo quy định.

Phán quyết hiện chưa có hiệu lực cuối cùng và các bên vẫn có quyền kháng cáo.