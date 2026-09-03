Một việc bảo trì đơn giản có thể giúp ngăn sự cố lớn cho máy giặt

Mỗi chủ nhà đều đến lúc phải xem xét việc thay thế các thiết bị gia dụng lớn trong nhà, trong đó có máy giặt. Tuy nhiên, việc thay thế hoàn toàn không phải lúc nào cũng cần thiết khi một số máy giặt có thể được tân trang lại thông qua bảo trì đơn giản, chẳng hạn như thay thế ống dẫn nước của máy giặt.

Máy giặt thường có ba ống dẫn: nước nóng, nước lạnh và nước thải. Các ống dẫn này nên được thay thế sau mỗi 3 đến 5 năm. Đặc biệt, ống dẫn bằng thép bện có thể bị giãn nở nhiều hơn và cần được thay thế sau 5 năm sử dụng. Nếu đã sử dụng máy giặt trong nhiều năm mà chưa kiểm tra các ống dẫn, có thể đã đến lúc người dùng nên xem xét tình trạng của chúng.

Khi tháo các ống dẫn, đừng quên vệ sinh bộ lọc đầu vào, điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất hoạt động của máy giặt. Nếu đã có lịch bảo trì định kỳ cho ngôi nhà, việc thêm kiểm tra ống dẫn nước vào lịch trình là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu chưa, hãy xem xét việc thiết lập một lịch trình bảo trì. Người dùng có thể ghi ngày lắp đặt lên nhãn ống bằng bút dạ không phai và đặt lời nhắc trên lịch để không bỏ sót.

Các chuyên gia khuyến nghị ghi lại ngày lắp đặt và sử dụng gioăng mới khi thay thế ống dẫn nước, vì gioăng cũ có thể bị kẹt và ngăn không cho mối nối mới được bịt kín đúng cách.

Cách thay thế ống dẫn máy giặt

Nếu ống dẫn nước của máy giặt có dấu hiệu mòn hoặc người dùng muốn thay thế để phòng ngừa, hãy bắt đầu bằng cách rút phích cắm máy giặt và tắt cả van nước nóng và lạnh. Đặt một chiếc khăn hoặc xô bên dưới các mối nối để hứng nước có thể rò rỉ ra. Sau đó, tháo các ống dẫn nước cũ và kiểm tra xem các vòng đệm có bị kẹt ở đầu vào hay không.

Khi gắn các ống dẫn nước mới, hãy làm điều này bằng tay và không siết quá chặt để tránh làm hỏng ống dẫn. Các chuyên gia khuyến nghị siết chặt ống bằng kìm khoảng ba phần tư vòng sau khi đã siết chặt bằng tay.

Trước khi đẩy máy giặt trở lại vị trí, hãy bật lại nước để kiểm tra xem có rò rỉ hay không. Đồng thời, kiểm tra xem các đường ống có đủ độ chùng để không bị kẹp khi máy giặt sát tường hoặc khi máy rung trong quá trình giặt. Người dùng nên thường xuyên kiểm tra các ống dẫn nước mới để phát hiện dấu hiệu căng hoặc hư hỏng, đặc biệt là sau lần giặt đầu tiên.

Cuối cùng, hãy kiểm tra các ống dẫn nước mỗi 6 tháng để phát hiện dấu hiệu nứt, đổi màu hoặc ăn mòn, và cập nhật lịch bảo trì cho lần thay thế tiếp theo trước khi máy giặt hết tuổi thọ.