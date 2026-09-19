iPhone 18 Pro Max là chiếc smartphone sạc pin nhanh nhất lịch sử iPhone

iPhone 18 Pro Max của Apple sẽ có tốc độ sạc nhanh hơn mọi mẫu iPhone khác. Theo một bài đăng mới từ Ice Universe trên mạng xã hội X, thiết bị này có thể sạc từ 0% lên 50% chỉ trong 15 phút. Đây cũng chính là thông số đã được Apple công bố khi giới thiệu sản phẩm.

iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max chỉ mất 10 phút để đạt mức pin 34% và hiển thị mức 100% sau 55 phút; tuy nhiên, quá trình sạc thực tế chỉ kết thúc sau 76 phút.

Trong bài đánh giá về iPhone 17 Pro Max, chiếc iPhone này có thể sạc được 38% pin sau 15 phút và đạt 100% sau 72 phút. Mức công suất sạc tối đa của phiên bản này là 35W trong khi iPhone 18 Pro Max có thể đạt tới 52W.

Tất nhiên, điều này không quá bất ngờ. iPhone 18 Pro Max sở hữu viên pin lớn hơn so với iPhone 17 Pro Max và sử dụng chip 2nm – công nghệ hứa hẹn mang lại hiệu suất năng lượng tốt hơn. Dù vậy, thật đáng mừng khi thấy Apple cuối cùng cũng chú trọng đến tốc độ sạc sau nhiều năm... gần như bỏ qua khía cạnh này.

iPhone 18 Pro Max có tuổi thọ pin khá dài.

Ngược lại, Galaxy S26 Ultra có thể sạc được 51% pin sau 15 phút và chỉ cần 43 phút để sạc đầy 100%, nghĩa là tốc độ sạc vẫn nhanh hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thiết bị này sạc cho viên pin có dung lượng nhỏ hơn so với iPhone.

Hiện tại, iPhone 18 Pro Max đã cho phép đặt hàng tại nhiều hệ thống bán lẻ chính hãng, giá bán từ 41,99 triệu đồng tại Việt Nam.