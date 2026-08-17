Nhiều người dùng máy giặt nhưng chưa từng mở nắp nhỏ này

Nhiều người dùng có thể không để ý đến một nắp nhỏ đặt ở dưới đáy máy giặt trong suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm kể từ khi sở hữu. Tuy nhiên, bộ phận này lại đóng vai trò quan trọng trong việc thoát nước và có thể liên quan đến một số vấn đề phổ biến của thiết bị.

Các chuyên gia khuyến cáo, để có thể duy trì hiệu suất tối ưu, người dùng cần cần kiểm tra bộ lọc bơm thoát nước có trên các mẫu máy giặt, cho dù đó là sản phẩm cao cấp, một cách thủ công. Bộ lọc này nằm sau nắp đậy ở phần dưới của mặt trước máy giặt, hoạt động như một rào chắn trước khi nước đến máy bơm. Tóc, sợi vải, bụi bẩn, tiền xu, cúc áo và các vật dụng khác có thể bị mắc kẹt tại đây, gây tắc nghẽn và cản trở việc thoát nước.

Một chuyên gia về máy giặt khuyến cáo người dùng nên kiểm tra bộ phận này ngay khi máy giặt hoặc giặt sấy thoát nước quá lâu, không làm trống hoàn toàn lồng giặt hoặc hiển thị mã lỗi, chẳng hạn E1 trên một số dòng máy giặt. Tắc nghẽn cũng có thể ảnh hưởng đến chu trình vắt, gây mùi khó chịu và làm giảm hiệu suất hoạt động của máy.

Cách kiểm tra bộ phận bộ lọc

Trước khi tiến hành kiểm tra, người dùng cần tắt và rút phích cắm máy giặt. Đặt một vật chứa dưới nắp và bảo vệ sàn nhà bằng vài miếng vải, vì có thể vẫn còn nước trong hệ thống. Nhiều mẫu máy giặt có một ống thoát nước khẩn cấp nhỏ, cần phải kéo ống này ra để xả chất lỏng một cách có kiểm soát.

Khi không còn nước chảy ra, hãy đậy nắp ống lại và xoay bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra. Sau đó, loại bỏ cặn bẩn tích tụ và làm sạch bằng nước cùng bàn chải mềm nếu cần. Đồng thời, kiểm tra xem có vật gì làm tắc nghẽn bên trong bơm hay không.

Việc lắp ráp lại bộ lọc cần thực hiện theo các bước ngược lại: lắp bộ lọc và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi cố định chắc chắn. Bước này rất quan trọng, vì nếu lắp đặt không đúng cách có thể gây rò rỉ nước. Cuối cùng, đặt ống thoát nước khẩn cấp trở lại vị trí ban đầu và đóng nắp đáy lại.

Tần suất vệ sinh bộ lọc phụ thuộc vào cách sử dụng, loại quần áo và mức độ dễ dàng các vật thể lọt vào lồng giặt. Tuy nhiên, việc kiểm tra vài tháng một lần sẽ giúp phát hiện sớm nhiều vấn đề. Người dùng cũng nên mở lồng giặt nếu nhận thấy tiếng ồn bất thường, mùi khó chịu hoặc khó thoát nước. Lưu ý rằng việc bảo trì này khác với chương trình làm sạch lồng giặt mà các chuyên gia từng khuyến nghị nên thực hiện định kỳ.