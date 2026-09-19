Diễn biến trái ngược giữa iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro tại Việt Nam

Một số khách hàng sở hữu iPhone 18 Pro Max ngay sáng ngày mở bán.

Sau ngày đầu giao máy iPhone 18 Pro series, các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam đã ghi nhận một diễn biến trái ngược giữa iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro. Theo đó, iPhone 18 Pro Max "cháy hàng" mọi phiên bản màu sắc lẫn dung lượng, còn iPhone 18 Pro hiện vẫn sẵn hàng trên kệ cho người dùng mua ngay.

Chẳng hạn, ghi nhận trên website của hệ thống Thế Giới Di Động (TGDĐ) - TopZone, các lựa chọn của iPhone 18 Pro Max hiển thị trạng thái "đặt trước", "tư vấn" hoặc "sắp về hàng". Trong khi đó, các tùy chọn của iPhone 18 Pro ở trạng thái cho phép "đặt hàng" ngay lập tức.

iPhone 18 Pro Max không sẵn hàng để iFan mua trực tiếp. (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế với việc khan hiếm nguồn hàng ở giai đoạn mở bán đầu tiên, có những trường hợp iFan dự định chọn mua iPhone 18 Pro Max màu đỏ "burgundy" hoặc xanh băng thanh sẵn sàng "quay xe" sang màu bạc hoặc đen để nhận máy ngay trong ngày 18/9. Do đó, dù màu "trend" thời thượng hay màu cơ bản ít được chú ý ở giai đoạn đặt trước, tất cả đều đã "cháy hàng".

Trao đổi với PV khuya 18/9, đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định, lượng máy Apple nhập về và phân bổ ở giai đoạn này thật chưa thể đáp ứng hết nhu cầu quá lớn của người tiêu dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đó chỉ là với iPhone 18 Pro Max. Còn với iPhone 18 Pro, hệ thống này đang sẵn hàng cho iFan sở hữu mà không cần phải đặt trước.

Được biết, ngay trong ngày đầu mở bán, họ đã hoàn tất trao khoảng 500 chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đến tay những khách hàng tham gia chương trình đặt trước. Trước đó, hệ thống này ghi nhận tổng lượt đặt hàng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hơn 13.000 đơn, trong đó iPhone 18 Pro Max tiếp tục thể hiện vị thế chủ lực khi chiếm đến gần 70%.

Ngày mở bán 18/9 được ví như "Tết Apple".

Đại diện Di Động Việt thì thông tin, hệ thống chỉ mới trả được 10% lượng đơn đặt trước iPhone 18 Pro Max. "Mỗi chiếc nhập về đợt này đều có chủ, được nhân viên gọi điện từng người để hẹn giờ nhận máy cụ thể. Dự kiến khoảng 1 - 2 tuần nữa, hàng về đợt 2 sẽ trao tay tới nhiều người dùng hơn", vị đại diện chia sẻ.

"iPhone 18 Pro Max bản 256GB màu đỏ rượu vang và xanh băng thanh đang khan hàng hơn so với các màu còn lại. Sau mở bán, chúng tôi ghi nhận sự chuyển biến trong xu hướng lựa chọn màu sắc, trong đó màu xanh băng thanh đang có sức hút tích cực hơn và tỷ trọng lựa chọn tăng so với giai đoạn đặt trước", đại diện hệ thống nói thêm.

Trước đó, ở chương trình đặt trước của hệ thống này, iPhone 18 Pro Max được đa số khách hàng lựa chọn khi chiếm đến 88% tổng lượng đơn đặt trước, trong khi iPhone 18 Pro chiếm 12%. Xét riêng iPhone 18 Pro Max, phiên bản 256GB được khách hàng lựa chọn nhiều nhất (chiếm 76%), màu đỏ "burgundy" (đỏ rượu vang) dẫn đầu với 67% lựa chọn, tiếp đến là băng thanh với khoảng 24%, còn lại là các phiên bản đen và bạc.

Ngoài màu đỏ burgundy thời thượng, màu xanh băng thanh cũng có trên iPhone 18 Pro.

Ngược lại so với iPhone 18 Pro Max, mọi phiên bản của iPhone 18 Pro hiện rất sẵn hàng.

Về phía FPT Shop, họ kỳ vọng doanh số iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong năm nay sẽ tăng trưởng 20% trong toàn bộ chu kỳ so với thế hệ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Dự kiến trong tuần sau, AAR này sẽ tiếp tục có thêm lô hàng thứ 2 để đáp ứng nhu cầu nhận máy của các khách hàng đã đặt cọc.

"Trong ngày đầu mở bán, iPhone 18 Pro chiếm 20%, iPhone 18 Pro Max chiếm 80% trên tổng số máy bán ra tại hệ thống. Tính đến chiều 18/9, FPT Shop đã hoàn tất bàn giao khoảng 3.000 máy đến khách hàng. Với các đơn hàng iPhone 18 Pro Max còn lại, dự kiến việc giao máy sẽ được hoàn tất trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 10", người đại diện nói.