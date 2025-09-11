Top 5 mẫu iPhone đình đám, đáng mua nhất tháng 9/2025

Sau mỗi sự kiện trình làng iPhone mới, iFan lại thay nhau "lên đời" chiếc smartphone của mình. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Điều thú vị hơn là năm 2025 này, Apple đã thay đổi thiết kế cho dòng iPhone, mang tới cho người dùng nhiều sự lựa chọn hơn.

Dưới đây là 5 gợi ý iPhone hấp dẫn nhất, tốt nhất hiện tại. Khách hàng đều có thể mua ngay hoặc "đặt gạch" tại các đơn vị bán lẻ chính hãng trong nước. Sở hữu một trong số chúng trong tay, người dùng tự tin có được trải nghiệm tuyệt vời.

1. iPhone 17 Pro Max

Giá bán từ: 37,99 triệu đồng

Năm nay, iPhone 17 Pro Max tiếp tục là mẫu iPhone mạnh nhất và tốt nhất của "Nhà Táo". Khách hàng đã có thể đặt trước siêu phẩm tại nhiều hệ thống bán lẻ. Điểm mới của chiếc iPhone này chính là 3 camera sau chất lượng 48MP - cung cấp khả năng nhiếp ảnh hoàn hảo. Ở phía trước, camera selfie cũng được nâng độ phân giải lên 18MP cùng tính năng Center Stage.

iPhone 17 Pro Max.

Chưa hết, các game thủ sẽ ngã gục trước thiết bị này vì máy có hệ thống làm mát mới, cho phép làm mát nhanh hơn, tăng độ bền cho iPhone. Ngoài ra, phiên bản màu cam mới cùng thiết kế mặt sau thú vị cũng là điểm nhấn của iPhone 17 Pro Max. Với những người dùng sáng tạo video, phiên bản 2TB sẽ là một gợi ý hoàn hảo. Tất nhiên, giá bán của sản phẩm không hề rẻ, nhưng hoàn toàn xứng đáng với giá trị.

2. iPhone Air

Giá bán từ: 31,99 triệu đồng

Lần đầu tiên trong lịch sử iPhone, Apple chính thức công bố một phiên bản iPhone siêu mỏng - iPhone Air. Dù mỏng, chiếc iPhone này không hề yếu, vỏ của chúng là khung titan siêu bền. Đồng thời, camera độc nhất 48MP cũng mang tới khả năng chụp ảnh cực linh hoạt.

iPhone Air.

Tất nhiên, do có thiết kế mỏng, iPhone Air không có viên pin quá lớn. Bù lại, đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những ai chuộng thẩm mỹ và yêu cầu cao về sự tinh tế. Ngoài điều này, iPhone Air vô cùng hấp dẫn vì được tích hợp màn hình 6,3 inch cùng tính năng làm mới màn hình 120 Hz, chip A19 Pro với sức mạnh vô địch, bộ nhớ trong lên tới 1TB và nhiều tùy chọn màu đẹp mắt.

3. iPhone 17

Giá bán từ: 20,99 triệu đồng

Nếu chú ý, iFan có thể thấy giá của iPhone 17 năm nay không tăng so với iPhone 16 năm ngoái. Trong khi đó, màn hình của máy đã được nâng lên 1 bậc với kích cỡ 6,3 inch và tốc độ làm mới 120Hz thích ứng. Ngoài ra, các phiên bản màu của iPhone 17 cũng đa dạng hơn: Tím oải hương, Xanh lá xô thơm, Xanh lam khói, Trắng, Đen.

iPhone 17.

Dù không được tích hợp chip A19 Pro nhưng chip A19 bên trong iPhone 17 thừa sức để xử lý các game nặng cũng như cho trải nghiệm mọi tác vụ mượt mà. Hơn thế nữa, khả năng chống bụi/ nước và thời gian cập nhật phần mềm, khả năng kết nối của máy đều không thua kém các phiên bản "anh em" khác. Cuối cùng, camera sau kép 48MP chắc chắn sẽ không làm chủ nhân của chúng thất vọng.

4. iPhone 16 Pro Max

Giá bán từ: 29,99 triệu đồng

Ngay sau khi dòng iPhone 17 được công bố chính thức, giá bán của iPhone 16 Pro Max đã giảm nhanh chóng. Dù vậy, đây vẫn từng là 1 siêu phẩm và có hiệu năng đè bẹp nhiều smartphone cao cấp khác trên thị trường. Màn hình 6,9 inch cùng độ sáng cao, tốc độ làm mới linh hoạt của máy cho trải nghiệm xúc giác vô cùng ấn tượng.

iPhone 16 Pro Max.

Cụm 3 camera sau của iPhone 16 Pro Max có chất lượng 48MP + 48MP + 12MP nên dù có "thua" thế hệ iPhone Pro Max mới nhất vẫn khiến người hâm mộ nức lòng về khả năng chụp ảnh ở mọi điều kiện ánh sáng. Đó là chưa kể thời lượng pin đáng ngưỡng mộ của máy, thoải mái sử dụng tới 3 ngày mà không cần sạc pin.

5. iPhone 16 Plus

Giá bán từ: 21,89 triệu đồng

Có thể nói, iPhone 16 Plus sẽ là mẫu iPhone Plus cuối cùng của "Nhà Táo". Hiện tại, giá bán của iPhone 16 Plus đang được giảm giá, xuống mức khiêm tốn hơn nhiều. Do đó, đây là cơ hội cuối để các iFan mua cho mình một mẫu iPhone cỡ lớn với giá phải chăng. iPhone 16 Plus có màn hình 6,7 inch, pin to, chip A18 cũng "chiến ngon" mọi tựa game phổ biến nhất.

iPhone 16 Plus.

Với thời gian cập nhật phần mềm dài hạn, người dùng có thể yên tâm sử dụng iPhone 16 Plus trong hơn 4 năm tới, tận dụng tối đa các tính năng AI thông minh. Cụm camera sau kép 48MP + 12MP cũng đủ để mang tới những hình ảnh sắc nét, sống động và chân thực cho chủ nhân.