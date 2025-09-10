Lý do nào khiến iPhone 17 Air và 17 Pro trở nên đắt đỏ?

Đây là mẫu điện thoại được thiết kế mỏng nhẹ, với độ dày chỉ 5,6mm để trở thành thiết bị mỏng nhất từ trước đến nay của hãng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người quan tâm là mức giá khởi điểm của iPhone Air lên tới 31,999 triệu đồng (theo giá niêm yết của Apple Store Việt Nam), cao hơn 7 triệu đồng so với iPhone 17 tiêu chuẩn là 24,999 triệu đồng.

iPhone Air là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple.

iPhone Air được trang bị chip A19 Pro, tương tự như iPhone 17 Pro và Pro Max, nhưng với GPU 5 nhân thay vì 6 nhân. Mặt sau của máy có camera 48 MP và loa ngoài giúp tối ưu hóa không gian cho pin, được Apple khẳng định có thể sử dụng cả ngày. Tuy nhiên, một số người dùng có thể nghi ngờ về khả năng này, đặc biệt khi iPhone Air là mẫu duy nhất có pin MagSafe gắn ở mặt sau để sạc nhanh.

Màn hình của iPhone Air có kích thước 6,5 inch với tần số quét 120Hz, lớn hơn so với iPhone 17 tiêu chuẩn có màn hình 6,3 inch. Mặc dù vậy, phiên bản cơ bản của iPhone 17 vẫn có hệ thống camera kép 48 MP và chip A19 yếu hơn một chút.

Điều đáng chú ý là iPhone 17 Pro cũng có mức giá khởi điểm cao hơn so với iPhone 16 Pro, hiện là 34,999 triệu đồng. Các mẫu Pro mới không chỉ có dung lượng lưu trữ lớn hơn mà còn được trang bị các tính năng như buồng hơi để cải thiện hiệu suất và hệ thống camera hoàn toàn mới với cảm biến 48 MP.

Có giá khởi điểm 31,999 triệu đồng nhưng iPhone 17 Pro không thực sự tăng giá do sở hữu bộ nhớ trong 256 GB.

Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng đang đặt câu hỏi liệu iPhone Air có thực sự xứng đáng với mức giá 31,999 triệu đồng hay không. Mặc dù thiết kế của nó rất ấn tượng, nhưng sự khác biệt về tính năng giữa iPhone Air và iPhone 17 dường như không đủ để biện minh cho mức giá chênh lệch 7 triệu đồng.

Lý giải cho điều này, trang PhoneArena cho biết Apple dường như đang điều chỉnh lại chiến lược giá của mình, và điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường smartphone, giống như cách mà iPhone X đã làm trước đây. Liệu iPhone 17 và iPhone Air có thực sự thay đổi cách người dùng nhìn nhận về giá trị của một chiếc smartphone? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi này.