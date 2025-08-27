Top 4 iPhone đang được giảm đậm nhất tháng 8, lên tới 5 triệu đồng

Hiện tại là thời điểm người tiêu dùng nên tranh thủ mua iPhone vì chúng đang được giảm giá khá "đậm" ở thị trường Việt Nam, lên tới 5 triệu đồng.

Cùng điểm qua 4 mẫu iPhone đang được giảm giá nhiều nhất hiện nay. Dù lựa chọn phiên bản nào, người dùng vẫn có được trải nghiệm liền mạch, chơi game cực mượt mà và hỗ trợ cập nhật iOS 26 mới nhất.

1. iPhone 16 Pro Max (giảm tới 4 triệu đồng)

Giá bán từ: 30,09 triệu đồng

Chỉ hơn 1 tháng nữa, dòng iPhone 17 sẽ ra mắt và Apple sẽ chính thức ngừng bán iPhone 16 Pro Max trên trang web của mình. Do đó, đây sẽ là khoảng thời gian hiếm hoi để các iFan "săn lùng" nốt những chiếc iPhone 16 Pro Max giá phải chăng hơn. Với chip A18 Pro, màn hình 6,9 inch và thời lượng pin dài, iPhone 16 Pro Max là lựa chọn đầu bảng hiện nay.

iPhone 16 Pro Max.

Dự kiến, năm nay, dòng iPhone 17 Pro sẽ có khung nhôm kém sang hơn. Do đó, iPhone 16 Pro Max chính là dòng iPhone Pro cuối cùng còn sử dụng chất liệu titan cho khung máy. Hơn hết, khi mua chiếc iPhone này, người dùng có thể yên tâm sử dụng tới hơn 4 năm nữa do thời gian cập nhật phần mềm lâu dài đến từ "Nhà Táo".

2. iPhone 16 Plus (giảm tối đa 3 triệu đồng)

Giá bán từ: 22,19 triệu đồng

Nếu muốn sở hữu màn hình lớn nhưng không muốn chi quá nhiều tiền, người hâm mộ có thể tham khảo iPhone 16 Plus. Sản phẩm cũng đang được giảm giá trong thời gian này. iPhone 16 Plus có màn hình 6,7 inch, tuổi thọ pin cũng không thua kém iPhone 16 Pro Max. Hơn hết, đây có thể là chiếc iPhone Plus cuối cùng của Apple.

iPhone 16 Plus.

Giống như các thành viên khác trong dòng iPhone 16, iPhon 16 Plus còn hỗ trợ cập nhật phần mềm trong khoảng 4 năm nữa. Hệ thống camera sau kép 48MP + 12MP cũng dư sức đem lại hình ảnh sắc nét và sống động cho người dùng. Tuy nhiên, máy chỉ có tốc độ làm mới màn hình tiêu chuẩn - 60Hz nên có thể trải nghiệm chơi game chưa thực sự "đã".

3. iPhone 14 (giảm tới 5 triệu đồng)

Giá bán từ: 12,69 triệu đồng

Đây là mẫu iPhone đang được giảm giá nhiều nhất hiện nay. Mức giá sau giảm của máy vừa túi tiền của khá nhiều người dùng tầm trung. Ra mắt đã gần 3 năm, iPhone 14 vẫn được đánh giá cao nhờ thiết kế "tai thỏ" cuối cùng, hỗ trợ cập nhật phần mềm khoảng 3 năm nữa. Bên trong, chip A15 vẫn đủ sức xử lý các tác vụ thông thường một cách trơn tru.

iPhone 14.

Xét về nhiếp ảnh, iPhone 14 chỉ được tích hợp camera sau kép 12MP, cho ảnh chụp chất lượng trung bình khá. Bù lại, với những ai yêu thích smartphone màn hình nhỏ, iPhone 14 sẽ ghi điểm mạnh với lợi thế màn hình 6,1 inch, dễ dàng sử dụng trong lòng bàn tay.

5. iPhone 15 (giảm tới 4,1 triệu đồng)

Giá bán từ: 15,49 triệu đồng

Nếu mua iPhone 15 lúc này, người dùng vẫn có được trải nghiệm hiện đại nhờ vết cắt Dynamic Island. Đồng thời, iPhone 15 cũng được hưởng lợi từ thiết lập camera sau 48MP + 12MP, không có nhiều khác biệt về nhiếp ảnh so với iPhone 16 năm ngoái.

iPhone 15.

Đáng tiếc, iPhone 15 không được tích hợp các tính năng AI do chỉ có RAM 6GB hạn chế. Bù lại, thời lượng pin của máy khá ổn, có thể sử dụng tới 2 ngày dài. Ngoài ra, màn hình của máy vẫn mang kích cỡ cũ - 6,1 inch, dễ bỏ gọn trong túi xách hơn.