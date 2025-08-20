Khung máy của iPhone 17 Pro Max để lộ nhiều thứ bất ngờ

Theo nhiều nguồn tin, Apple đang lên kế hoạch sử dụng chất liệu nhôm cho khung máy của dòng iPhone Pro. Chất liệu này sẽ thay thế titan, được sử dụng trong các mẫu iPhone Pro gần đây.

Dòng iPhone 17 Pro dự kiến có thiết kế mặt lưng kính nhôm một phần. Mặc dù có thể giảm trọng lượng và cải thiện khả năng tản nhiệt nhưng khả năng chống trầy xước của chất liệu này sẽ kém hơn titan.

Hình ảnh tin đồn về iPhone 17 Pro Max.

Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy ngăn chứa pin bên trong lớn hơn. Các nguồn tin cho hay, mẫu iPhone 17 Pro Max sẽ có pin dung lượng lớn hơn 5.000 mAh. Những tin đồn và hình ảnh trên đến từ nguồn tin yeux1122.

Pin lớn hơn sẽ là một sự cải tiến so với iPhone 16 Pro Max hiện tại. Khung máy dày hơn một chút có thể cho phép điều này và Apple sẽ tích hợp hệ thống làm mát buồng hơi để quản lý nhiệt tốt hơn.

Camera, MagSafe và những thay đổi về bố cục

Cuộn dây MagSafe trong hình ảnh nằm ở vị trí khác so với các mẫu iPhone gần đây. Thiết kế đế đỡ các linh kiện điện tử chính cũng đã được thiết kế lại.

Những thay đổi này cho thấy sự tái cấu trúc rộng rãi hơn về bố cục bên trong, hỗ trợ phần cứng mới và cải tiến về nhiệt.

Dự kiến, iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị ống kính tele 48 megapixel với khả năng zoom quang lên đến 8x. Các báo cáo cũng đề cập đến hệ thống ống kính chuyển động, có thể chuyển đổi giữa zoom 5x và 8x.

Những nâng cấp dự kiến khác và thời điểm ra mắt

iPhone 17 Pro Max dự kiến được trang bị chip A19 Pro - được sản xuất trên quy trình 3 nanomet của TSMC. Máy có thể sẽ đi kèm RAM 12 GB, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7 và có thể sạc không dây 25 watt.

Camera trước của iPhone 17 Pro Max có thể được nâng cấp lên độ phân giải 24 megapixel và Apple có thể giới thiệu cho chúng các tùy chọn màu mới: đồng và xanh đậm.

Các màu dự kiến của iPhone 17 Pro Max.

Apple dự kiến công bố dòng iPhone 17 vào ngày 9/9/2025. iPhone 17 Pro Max sẽ được tung ra cùng iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro. Thời gian giao hàng có thể bắt đầu vào cuối tháng 9.

Khung nhôm có thể giúp iPhone 17 Pro Max nhẹ hơn và mát hơn nhưng có thể không sánh được khả năng chống trầy xước của titan. 5.000 mAh sẽ dung lượng pin là lớn nhất trên iPhone, hứa hẹn mang lại thời lượng pin dài hơn cho chiếc iPhone Pro Max mới.

Hệ thống camera tele với ống kính chuyển động sẽ là một nâng cấp đáng kể cho nhiếp ảnh di động. Thiết kế lại bên trong cũng có thể mang lại hiệu suất tốt hơn, sạc nhanh hơn và cải thiện độ tin cậy của kết nối không dây.